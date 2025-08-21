Reklama
placeholder

Western powraca. Reżyser Ostatniego samuraja o bezlitosnym zabójcy

The Creed of Violence to nowy film, który zostanie wyreżyserowany przez Edwarda Zwicka. Twórca hitu Ostatni samuraj opiera scenariusz westernu na książce pod tym samym tytułem. Ujawniono pierwsze informacje.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  the creed of violence 
Edward Zwick - oficjalny kadr z planu fot. materiały prasowe
Reklama

The Creed of Violence to filmowy western, który zostanie oparty na książce z 2009 roku. Edward Zwick wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza. Filmowiec będzie również producentem razem z Marshallem Herskovitzem. Jest to powrót reżysera po siedmioletniej przerwie. Jego ostatni film to Chrzest ogniem z 2018 roku.

The Creed of Violence – o czym jest film?

Jest to historia nietypowej współpracy bezlitosnego zabójcy z młodym rządowym agentem, którzy dzielą wspólną, tajemniczą przeszłość. Aby osiągnąć swoje cele, muszą odnaleźć się w brutalnym świecie.

Książka wcześniej już wzbudzała zainteresowanie w Hollywood. Swego czasu istniały różne wersje projektu w fazie rozwoju, a do obsady przymierzano Leonardo DiCaprio, Christiana Bale’a oraz Daniela Craiga. Na razie nie wiemy, kogo w głównych rolach widzi Edward Zwick.

Reżyser w oświadczeniu zapowiada klimat klasycznych westernów połączony z opowieścią o zemście w świeżym stylu.

Przypomnijmy, że Edward Zwick ma na koncie takie filmy jak Chwała, Ostatni samuraj, Krwawy diament czy Wichry namiętności.

Źródło: thehollywoodreporter.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  the creed of violence 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,1

2019
Chrzest ogniem
Oglądaj TERAZ Chrzest ogniem Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Oficer i szpieg
-

Film Romana Polańskiego w kinie. Pracownicy się buntują

2 Burmistrz Kingstown (Mayor of Kingstown) - 4. sezon
-

Mayor of Kingstown - zwiastun 4. sezonu. Ten wróg zaskoczy widzów

3 Supergirl - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
-

DCU - plany na najbliższe lata. Dalsze losy Supermana, powrót Batmana i tajemniczy serial

4 Frankenstein Netflix
-

Nowe informacje o Frankensteinie Netflixa. Wielogdzinna charakteryzacja i porzucony pomysł na 2. film

5 Fantastyczna Czwórka
-

Nowy James Bond? Gwiazda Top Gun: Maverick komentuje spekulacje

6 25. The Mandalorian - sezon 3 (Disney+)
-

Rola w Gwiezdnych Wojnach ją złamała. "Straciłam całą pewność siebie"

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e03

Miasteczko South Park

s2025e160

Moda na sukces

s15e13

Masterchef (US)

s17e08

U nas w Filadelfii

s11e05

Wykute w ogniu

s11e04

Wykute w ogniu

s38e150

Zatoka serc

s02e08
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss

ur. 1967, kończy 58 lat

Paulina Gałązka
Paulina Gałązka

ur. 1989, kończy 36 lat

Laura Haddock
Laura Haddock

ur. 1985, kończy 40 lat

Kim Cattrall
Kim Cattrall

ur. 1956, kończy 69 lat

Paulina Gałązka
Paulina Gałązka

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sopot 2025: artyści, prowadzący, rozpiska festiwalu Top of the top

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV