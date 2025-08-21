Western powraca. Reżyser Ostatniego samuraja o bezlitosnym zabójcy

fot. materiały prasowe

The Creed of Violence to filmowy western, który zostanie oparty na książce z 2009 roku. Edward Zwick wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza. Filmowiec będzie również producentem razem z Marshallem Herskovitzem. Jest to powrót reżysera po siedmioletniej przerwie. Jego ostatni film to Chrzest ogniem z 2018 roku.

The Creed of Violence – o czym jest film?

Jest to historia nietypowej współpracy bezlitosnego zabójcy z młodym rządowym agentem, którzy dzielą wspólną, tajemniczą przeszłość. Aby osiągnąć swoje cele, muszą odnaleźć się w brutalnym świecie.

Książka wcześniej już wzbudzała zainteresowanie w Hollywood. Swego czasu istniały różne wersje projektu w fazie rozwoju, a do obsady przymierzano Leonardo DiCaprio, Christiana Bale’a oraz Daniela Craiga. Na razie nie wiemy, kogo w głównych rolach widzi Edward Zwick.

Reżyser w oświadczeniu zapowiada klimat klasycznych westernów połączony z opowieścią o zemście w świeżym stylu.

Przypomnijmy, że Edward Zwick ma na koncie takie filmy jak Chwała, Ostatni samuraj, Krwawy diament czy Wichry namiętności.