Western powraca. Reżyser Ostatniego samuraja o bezlitosnym zabójcy
The Creed of Violence to nowy film, który zostanie wyreżyserowany przez Edwarda Zwicka. Twórca hitu Ostatni samuraj opiera scenariusz westernu na książce pod tym samym tytułem. Ujawniono pierwsze informacje.
The Creed of Violence to filmowy western, który zostanie oparty na książce z 2009 roku. Edward Zwick wyreżyseruje film na podstawie własnego scenariusza. Filmowiec będzie również producentem razem z Marshallem Herskovitzem. Jest to powrót reżysera po siedmioletniej przerwie. Jego ostatni film to Chrzest ogniem z 2018 roku.
The Creed of Violence – o czym jest film?
Jest to historia nietypowej współpracy bezlitosnego zabójcy z młodym rządowym agentem, którzy dzielą wspólną, tajemniczą przeszłość. Aby osiągnąć swoje cele, muszą odnaleźć się w brutalnym świecie.
Książka wcześniej już wzbudzała zainteresowanie w Hollywood. Swego czasu istniały różne wersje projektu w fazie rozwoju, a do obsady przymierzano Leonardo DiCaprio, Christiana Bale’a oraz Daniela Craiga. Na razie nie wiemy, kogo w głównych rolach widzi Edward Zwick.
Reżyser w oświadczeniu zapowiada klimat klasycznych westernów połączony z opowieścią o zemście w świeżym stylu.
Przypomnijmy, że Edward Zwick ma na koncie takie filmy jak Chwała, Ostatni samuraj, Krwawy diament czy Wichry namiętności.
