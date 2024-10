O czym będzie 28 lat później? Zaskakujące informacje o kontynuacja 28 dni później

fot. materiały prasowe

Nowe, oficjalne informacje o filmie 28 Years Later pochodzą od Ralpha Fiennesa, który gra jedną z głównych ról. W rozmowie z IndieWire zdradził, że prace na planie już się zakończyły, oraz – co zaskakujące – potwierdził, że nakręcono także kolejną część. Jest to niespodzianka, ponieważ dotychczas wiedzieliśmy jedynie, że reżyserią 28 lat później zajmuje się Nia DaCosta, a okazuje się, że oba filmy są już ukończone. Z drugiej części nie widzieliśmy żadnych przecieków z planu.

28 lat później – o czym jest film?

Fiennes ujawnił, że fabuła koncentruje się na chłopcu, który poszukuje lekarza, by pomóc umierającej matce. Historia toczy się prawie trzy dekady po wydarzeniach z pierwszego filmu.

- Projekt składa się z trzech filmów, z których dwa już zostały nakręcone. Historia osadzona jest w Wielkiej Brytanii i rozgrywa się 28 lat po wybuchu przerażającej plagi, która sprawiła, że zarażeni stali się brutalnymi i wściekłymi ludźmi. Istnieje tylko kilka miejsc wolnych od zakażenia. Fabuła skupia się na młodym chłopcu, który prowadzi swoją chorą matkę przez malownicze tereny północnej Anglii w poszukiwaniu lekarza. W końcu spotyka lekarza, który na pierwszy rzut oka wydaje się dziwakiem, lecz okazuje się dobrym człowiekiem.

W obsadzie są również Jodie Comer oraz Aaron Taylor-Johnson. Film jest sequelem klasyka gatunku z 2002 roku, 28 dni później.

Data premiery nie została ujawniona.