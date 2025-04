Nowe zdjęcia z 28 lat później. Aaron Taylor-Johnson w postapokaliptycznym świecie

fot. Columbia Pictures

Już w to lato na ekrany kin trafi wyczekiwany postapokaliptyczny film 28 lat później, czyli kontynuacja horroru 28 dni później z 2002 roku. Reżyserią zajął się Danny Boyle, który napisał również scenariusz wraz z Alexem Garlandem. Produkcja ma być początkiem nowej trylogii. Kolejna część zatytułowana 28 Years Later: The Bone Temple w reżyserii Nii DaCosty, została nakręcona bezpośrednio po 28 lat później.

W obsadzie 28 lat później znaleźli się Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes i Jack O'Connell. Przypomnijmy, że Cillian Murphy nie powróci do roli w nadchodzącym filmie, co potwierdził Boyle w trakcie CinemaCon.

W sieci pojawiły się trzy nowe zdjęcia promocyjne, które możecie zobaczyć na początku poniższej galerii. Dodajmy, że w wychudzonego zarażonego, który znajduje się na pierwszym zdjęciu, wciela się Angus Neill.

28 lat później - zdjęcia, zwiastun, plakaty

28 lat później - fabuła

W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły. [opis Multikina]

28 lat później - premiera w kinach 20 czerwca.