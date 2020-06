3 Brothers - Spike Lee publikuje film krótkometrażowy nawiązujący do śmierci George'a Floyda

oficjalne konto Twitter Spike'a Lee

W niedzielę, 31 maja, kultowy reżyser Spike Lee zaprezentował w sieci swój nowy film, krótkometrażówkę 3 Brothers – Radio Raheem, Eric Garner And George Floyd. Obraz jest kompilacją sceny śmierci Radio Raheema, bohatera produkcji reżysera Rób, co należy z 1989 roku, oraz dwóch wideo przedstawiających śmierć Erica Garnera z 2014 roku oraz George'a Floyda z 25 maja 2020 roku. Tę trójkę łączy to, że są czarnoskórymi mężczyznami zabitymi w czasie interwencji policji. Film zaczyna się od słów Czy historia przestanie się powtarzać?. Miał on swoją premierę podczas występu Lee w specjalnym programie CNN I Can'tt Breath: Black Men Living and Dying In America. Krótkometrażówka jest dostępna poniżej.

Dla przypomnienia George Floyd był 46-letnim Amerykaninem, który zmarł w czasie interwencji policji, gdy jeden ze stróżów prawa klęczał na jego szyi przez prawie 9 minut. Ta sytuacja doprowadziła do fali protestów w USA i zamieszek w różnych regionach kraju.