Lara Croft wybrana! Gwiazda Gry o tron negocjuje rolę w serialu Tomb Raider!

Jak donoszą Deadline, Variety oraz The Hollywood Reporter, twórczyni serialu aktorskiego Tomb Raider, Phoebe Waller-Bridge, dokonała wyboru Lary Croft. Gwiazda hitu Gra o tron, Sophie Turner, negocjuje szczegóły kontraktu, by zagrać tę postać w nowej produkcji tworzonej dla Prime Video. Amazon odmówił komentarza, ale z uwagi na to, że trzy najważniejsze media w popkulturze potwierdzają informację w niezależnych od siebie źródłach, nie jest to plotka!

Tomb Raider jako serial aktorski

Sophie Turner brała udział w próbnych zdjęciach, w których pokonała rywalki. O rolę walczyły także Mackenzie Davis (Terminator: Mroczne przeznaczenie), Emma Mackey (Sex Education) oraz Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody). W kinowych filmach postać Lary Croft grały dotychczas Angelina Jolie i Alicia Vikander.

Szczegóły wizji na serial aktorski Tomb Raider nie są jeszcze znane. Zapowiadano jedynie, że historia będzie miała skalę globalną, więc przygoda zabierze widzów w różne miejsca.

Oprócz twórczyni i scenarzystki serialu, znanej z hitu Fleabag, w ekipie producentów są również Jenny Robins, Dmitri M. Johnson i Michael Scheel. Za produkcję odpowiadają Crystal Dynamics (studio odpowiedzialne za gry) oraz Amazon MGM Studios.

Sophie Turner ostatnio zagrała w serialu Joan, a niedługo ruszy na plan brytyjskiego serialu Haven.