3. sezon The Office PL w Comedy Central. Dziś premiera!

fot. Comedy Central

Reklama

Trzeci sezon The Office PL już od dziś, tj. 4 listopada 2024 roku, w Comedy Central. Dwa premierowe odcinki będą emitowane co poniedziałek o godzinie 21:00 na antenie stacji. Tym sposobem widzowie mogą znów wrócić do biura siedleckiej firmy Kropliczanka i zanurzyć się w absurdach korporacyjnej codzienności.

The Office PL - o czym jest 3. sezon?

Pracownicy i zarząd firmy Kropliczanka stają przed nowymi wyzwaniami. Patrycja (Vanessa Aleksander), nowa szefowa, wprowadza nowy napój energetyczny, stawiając czoła trudnościom marketingowym i logistycznym. Michał (Piotr Polak), ekscentryczny kierownik biura, zmierzy się z koniecznością podejmowania trudnych decyzji dotyczących reorganizacji zespołu oraz jego struktury. Nie zabraknie także uwielbianego przez widzów Darka, w którego wciela się Adam Woronowicz. Jego postać, znana z dystansu i nieco cynicznego podejścia do korporacyjnych absurdów, nadal będzie dostarczać dużą dawkę humoru oraz błyskotliwych komentarzy.

The Office PL - zdjęcia z 3. sezonu

The Office PL

Za kamerą serialu stoi Maciej Bochniak, a scenariuszem zajęli się Łukasz Sychowicz, Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha.

Serial został zrealizowany jako koprodukcja Paramount Global i Canal+ Polska na bazie formatu BBC Studios.