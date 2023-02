65 - spot z Super Bowl. Dinozaury chcą pożreć Adama Drivera

Zrzut ekranu: https://www.youtube.com/watch?v=bHXejJq5vr0

Spoty z finału Super Bowl to największa frajda fanów popkultury w lutym co roku. W tym newsie możecie zobaczyć 30-sekundowy spot przygotowany przez twórców filmu 65, za którego emisje musieli zapłacić rekordowe 7 mln dolarów. Wszystkie spoty zbierzemy dla Was w poniedziałek, 13 lutego 2023 roku w godzinach porannych.

Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Scott Beck & Bryan Woods. To duet zdobywający uznanie za pracę przy serii Ciche miejsce.

65 - spot z Super Bowl

65 - o czym jest film?

Bohaterami są Mills (Adam Driver0 oraz Koa (Ariana Greenblatt), którzy po tym, jak rozbił się ich statek kosmiczny, muszą przedrzeć się przez nieznany teren pełny niebezpiecznych prehistorycznych stworzeń, aby przeżyć. Walka o przetrwanie trwa.

65 - premiera w polskich kinach odbędzie się 17 marca 2023 roku.