Druzgocące śmierci w serialach. Po nich te historie już nigdy nie były takie same

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

By seriale mogły angażować widzów, musi być znana stawka wydarzeń. Nieraz dla jej podkreślenia stosuje się uśmiercanie bohaterów, którzy, poświęcając życie, zmieniają kierunek fabularny danej historii oraz budują ogromny ładunek emocjonalny. Nieraz wiele seriali po takich śmierciach nie potrafiło się podnieść, a inne świeciły triumfy w kolejnych sezonach, nadając poświęceniu postaci głębszego znaczenia.

W tym zestawieniu znajdziecie takie druzgocące śmierci, które miały gigantyczny wpływ na widzów – zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie. Z wiadomych względów wszystko w tym rankingu jest SPOILEREM! Zdradzamy kluczowe informacje o losach poszczególnych postaci!

Druzgocące śmierci w serialach

Jedną z najbardziej spektakularnych śmierci jest ta, która zajmuje pierwsze miejsce w rankingu – zabicie Glenna w finale szóstego sezonu The Walking Dead. Jednak w tym odcinku widzowie nie wiedzieli, kogo zabija Negan, więc pozostawiono to w tajemnicy na wiele miesięcy, aż do premiery siódmego sezonu. Był to jeden z najbardziej pamiętnych cliffhangerów w historii telewizji, pozostawiający widzów z gamą bardzo skrajnych emocji – w tym gniewu na twórców za to, że kazali czekać tak długo na odpowiedź.

