Klapa filmu John Carter. Taylor Kitsch wspomina po latach

John Carter z 2012 roku miał być początkiem wielkiej serii filmów Disneya, która miała stać się zarabiającą miliony dolarów franczyzą. Stało się jednak inaczej, a adaptacja książki Edgara Rice'a Burroughsa okazała się jedną z największych klap w historii. Co o tym sądzi Taylor Kitsch?
Adam Siennica
Adam Siennica
John Carter - budżet: 250 mln dolarów; box office: 284 mln dolarów; 52% pozytywnych recenzji na RT. materiały prasowe
Taylor Kitsch w 2012 roku stanął przed wielką szansą. Wraz z sukcesem komercyjnym filmu John Carter stałby się jedną z największych gwiazd, mogącą być twarzą franczyzy zarabiającej miliony. Tak się jednak nie stało, a film odniósł klapę, przynosząc Disneyowi straty finansowe przekraczające 200 mln dolarów. Aktor obecnie promuje serial The Terminal List: Dark Wolf i podczas wywiadu padł ten temat.

Klapa Johna Cartera

Jak po latach patrzy na porażkę filmu sci-fi Taylor Kitsch?

- W tej maszynie filmowej jest tak wiele trybików. Jestem tylko jej małą częścią. Nie wiem, czy to wynika ze złego czasu premiery, zbyt dużej liczby kucharek w kuchni, czy po prostu nie trafiło do widzów. Po czasie wiesz, że dałeś z siebie wszystko, co mogłeś. Jestem dumny ze swojej pracy. Potem żyjesz dalej.

fot. materiały prasowe

Disney chciał ekranizować kolejne książki Edgara Rice'a Burroughsa o Johnie Carterze, ale ta klapa zmieniła ich plany. W 2014 roku studio straciło do nich prawa.

W lipcu 2025 roku ogłoszono, że w planach jest serial animowany oparty na książkach. Na razie nie ujawniono jednak zbyt wielu szczegółów na jego temat.

Źródło: screenrant.com

