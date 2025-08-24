Klapa filmu John Carter. Taylor Kitsch wspomina po latach
John Carter z 2012 roku miał być początkiem wielkiej serii filmów Disneya, która miała stać się zarabiającą miliony dolarów franczyzą. Stało się jednak inaczej, a adaptacja książki Edgara Rice'a Burroughsa okazała się jedną z największych klap w historii. Co o tym sądzi Taylor Kitsch?
Taylor Kitsch w 2012 roku stanął przed wielką szansą. Wraz z sukcesem komercyjnym filmu John Carter stałby się jedną z największych gwiazd, mogącą być twarzą franczyzy zarabiającej miliony. Tak się jednak nie stało, a film odniósł klapę, przynosząc Disneyowi straty finansowe przekraczające 200 mln dolarów. Aktor obecnie promuje serial The Terminal List: Dark Wolf i podczas wywiadu padł ten temat.
Klapa Johna Cartera
Jak po latach patrzy na porażkę filmu sci-fi Taylor Kitsch?
Disney chciał ekranizować kolejne książki Edgara Rice'a Burroughsa o Johnie Carterze, ale ta klapa zmieniła ich plany. W 2014 roku studio straciło do nich prawa.
W lipcu 2025 roku ogłoszono, że w planach jest serial animowany oparty na książkach. Na razie nie ujawniono jednak zbyt wielu szczegółów na jego temat.
