Kiedy 3. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Wizje? Oficjalny plakat zdradza, że premiera na całym świecie na platformie streamingowej Disney+ odbędzie się 29 października 2025 roku. Wówczas wszystkie odcinki będą dostępne w serwisie.

Gwiezdne Wojny: Wizje - plakat 3. sezonu

Gwiezdne Wojny: Wizje - co wiemy o 3. sezonie?

Podobnie jak w pierwszej serii, nowy sezon przedstawi prace najlepszych japońskich studiów odpowiedzialnych za animacje w stylistyce anime. Każdy odcinek to dzieło innych twórców opowiadających autorskie historie, które nie są częścią kanonu Star Wars. Podjęto taką decyzję, by zapewnić pełną swobodę kreatywną. Jest jednak tym razem duża różnica: część odcinków to bezpośrednia kontynuacja fabuł z pierwszej serii.

Wśród studiów, które stworzyły nowe odcinki, są m.in.:

Kinema Citrus Co

Kamikaze Douga

Production I.G

Studio Trigger

ANIMA

David Production

Polygon Pictures

Project Studio Q

WIT Studio

Ujawniono, że jeden z odcinków będzie historią psychodeliczną, osadzoną na Gwieździe Śmierci w chwili jej zniszczenia i opowiedzianą z perspektywy szturmowca Imperium.

Podczas Star Wars Celebration 2025 w kwietniu 2025 roku pokazano zwiastun w trakcie transmisji na żywo. Nagranie możecie obejrzeć poniżej.