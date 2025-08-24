Przeczytaj w weekend
Film Gears of War od twórcy Johna Wicka. Producentka zdradza, na jakim etapie są prace

David Leitch, współreżyser Johna Wicka oraz twórca Atomic Blonde i Kaskadera, szykuje adaptację gry Gears of War. Producentka Kelly McCormick, w rozmowie promującej Nikta 2, zdradziła postępy prac nad filmem.
Adam Siennica
Tagi:  gears of war 
Gears of War fot. Microsoft
Kelly McCormick jest producentką regularnie pracującą z reżyserem Davidem Leitchem. W maju oficjalnie ogłoszono, że współtwórca Johna Wicka wyreżyseruje adaptację gry Gears of War. Potwierdzono jego udział i ujawniono w rozmowie z The Hollywood Reporter, na jakim etapie są prace nad widowiskiem platformy streamingowej Netflix.

Gears of War - postęp prac

Tak jak informowano wiele miesięcy temu, za scenariusz nadal odpowiada Jon Spaihts. Gdy do projektu dołącza reżyser, przeważnie są wprowadzane różne korekty, by były zgodne z jego wizją. Za projekt odpowiadają Netflix oraz firma odpowiedzialna za grę, The Coalition.

Tak opowiada producentka:

- Pracujemy nad scenariuszem z Jonem Spaihtsem i jesteśmy podekscytowani tym projektem. Jest w tym dużo dobrej energii od The Coalition i Netflixa, ponieważ wydają nową grę w 2026 roku. Nie uda nam się wydać filmu w tej dacie, ale może uda się stworzyć coś, co będzie ważne dla premiery nowej gry. To szansa dla Davida, by zrobić film wojenny, którego jeszcze nie miał okazji reżyserować – i to w klimacie sci-fi, w swoim stylu, w znanej franczyzie.

Na razie nie wiadomo nic o wizji fabuły ani o tym, kto może zagrać główne role.

Źródło: thehollywoodreporter.com

