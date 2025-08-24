Film Gears of War od twórcy Johna Wicka. Producentka zdradza, na jakim etapie są prace
David Leitch, współreżyser Johna Wicka oraz twórca Atomic Blonde i Kaskadera, szykuje adaptację gry Gears of War. Producentka Kelly McCormick, w rozmowie promującej Nikta 2, zdradziła postępy prac nad filmem.
Kelly McCormick jest producentką regularnie pracującą z reżyserem Davidem Leitchem. W maju oficjalnie ogłoszono, że współtwórca Johna Wicka wyreżyseruje adaptację gry Gears of War. Potwierdzono jego udział i ujawniono w rozmowie z The Hollywood Reporter, na jakim etapie są prace nad widowiskiem platformy streamingowej Netflix.
Gears of War - postęp prac
Tak jak informowano wiele miesięcy temu, za scenariusz nadal odpowiada Jon Spaihts. Gdy do projektu dołącza reżyser, przeważnie są wprowadzane różne korekty, by były zgodne z jego wizją. Za projekt odpowiadają Netflix oraz firma odpowiedzialna za grę, The Coalition.
Tak opowiada producentka:
Na razie nie wiadomo nic o wizji fabuły ani o tym, kto może zagrać główne role.
Źródło: thehollywoodreporter.com
