Ocean's 14 - twórca Konklawe nie wyreżyseruje. Podał powód

fot. materiały prasowe

Edward Berger w rozmowie z Deadline promował swój najnowszy film Ballada o drobnym karciarzu. W trakcie wywiadu przyznał, że dostał propozycję wyreżyserowania Ocean's 14 i poważnie ją rozważał, ale ostatecznie z niej zrezygnował. Podał konkretny powód.

Ocean's 14 bez reżysera

Powód odrzucenia jest prosty: uznał, że ta seria należy do Stevena Soderbergha i to nie byłby jego film.

- W głębi siebie wiedziałem, że to nie jest mój film, to należy do Stevena Soderbergha. On to pięknie wymyślił i je stworzył, a ja miałbym iść w jego ślady. Co w tym jest nowego dla mnie? Kocham te filmy, ale zasadniczo nie wiem, co mógłbym dodać od siebie do tego, co już Steven Soderbergh stworzył.

Reżyser wyjaśnił, że dostał ofertę podczas pracy na planie filmu Ballada o drobnym karciarzu. Początkowo go to podekscytowało, ale po dobrze przespanej nocy rano już wiedział, że to nie dla niego. Po kilku dniach namysłu zadzwonił do Brada Pitta, by powiedzieć mu, że rezygnuje.

- Poszedłem do łóżka, przespałem osiem godzin i rano zdałem sobie sprawę: to nie dla mnie. Zadzwoniłem do Brada, ponieważ rozmawialiśmy o tym kilka razy i wiedziałem, że jest otwarty na współpracę. Powiedziałem mu, że przepraszam, ale nie chcę zrobić Ocean's i mam nadzieję, że go tym nie uraziłem. Zaproponowałem mu świetny scenariusz, z którym chciałbym, aby się zapoznał i który może dla nas obu być fajnym wyzwaniem. Przeczytał go i dwa dni później powiedział, że to robimy — i że to najlepszy scenariusz, jaki czytał.

Berger nawiązał do swojego kolejnego projektu The Riders, w którym będzie współpracował z Bradem Pittem. Rozpoczęcie zdjęć na planie zaplanowano na początek 2026 roku.

Na razie nie wiadomo, kto wyreżyseruje Ocean's 14. Steven Soderbergh otwarcie mówił, że nie ma zamiaru wracać, ale jeśli więcej filmowców będzie mieć podobne przemyślenia do Edwarda Bergera, producenci mogą mieć problem ze znalezieniem zastępcy. Autorem scenariusza jest George Clooney.