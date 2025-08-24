Ocean's 14 - twórca Konklawe nie wyreżyseruje. Podał powód
Edward Berger, który zdobył uznanie za filmy Na Zachodzie bez zmian i Konklawe, rozważał reżyserię Ocean's 14, czyli kontynuacji popularnej serii. W nowym wywiadzie wyjawił, dlaczego ostatecznie odrzucił ofertę.
Edward Berger w rozmowie z Deadline promował swój najnowszy film Ballada o drobnym karciarzu. W trakcie wywiadu przyznał, że dostał propozycję wyreżyserowania Ocean's 14 i poważnie ją rozważał, ale ostatecznie z niej zrezygnował. Podał konkretny powód.
Ocean's 14 bez reżysera
Powód odrzucenia jest prosty: uznał, że ta seria należy do Stevena Soderbergha i to nie byłby jego film.
Reżyser wyjaśnił, że dostał ofertę podczas pracy na planie filmu Ballada o drobnym karciarzu. Początkowo go to podekscytowało, ale po dobrze przespanej nocy rano już wiedział, że to nie dla niego. Po kilku dniach namysłu zadzwonił do Brada Pitta, by powiedzieć mu, że rezygnuje.
Berger nawiązał do swojego kolejnego projektu The Riders, w którym będzie współpracował z Bradem Pittem. Rozpoczęcie zdjęć na planie zaplanowano na początek 2026 roku.
Na razie nie wiadomo, kto wyreżyseruje Ocean's 14. Steven Soderbergh otwarcie mówił, że nie ma zamiaru wracać, ale jeśli więcej filmowców będzie mieć podobne przemyślenia do Edwarda Bergera, producenci mogą mieć problem ze znalezieniem zastępcy. Autorem scenariusza jest George Clooney.
Źródło: Deadline.com
