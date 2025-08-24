Spider-Man 4 - co z symbiontem z Bez drogi do domu? Nowe tropy o roli Sadie Sink

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dużo się mówi o Spider-Man: Całkiem nowy dzień od rozpoczęcia zdjęć kilka tygodni temu. Wiemy co nieco o czarnych charakterach, Punisherze czy Hulku, ale do tej pory w przeciekach w ogóle nie pojawiała się wzmianka o symbioncie Venoma. Jego fragment został w MCU w scenie po napisach Bez drogi do domu. Według scoopera MyTimeToShineHello symbiont pojawi się w fabule i "ma do odegrania pewną rolę”. Nie sprecyzował jednak, o co dokładnie chodzi, pozostawiając ten spoiler dla siebie.

Symbiont w Spider-Manie 4

Fani Marvela spekulowali, że ten wątek i potencjalnie nowy strój Pajączka zostaną zachowane na Avengers: Secret Wars. Co prawda, nadal prawdopodobnie tak będzie, ale niewykluczone, że wstęp do tego pojawi się pod koniec filmu lub w scenie po napisach. Konkretów na razie nie znamy.

Potencjalne czarne charaktery fabuły według plotek:

Silver Samurai

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - kogo gra Sadie Sink?

Dziennikarz The Den of Nerds twierdzi, że Sadie Sink zagra w pewnym sensie Jean Grey z X-Menów, ale zaznacza, że jest to dość skomplikowane i trudno wyjaśnić, kim dokładnie jest ta postać. Zwraca uwagę na to, że Ten, Który Trwa sprawił, że na Ziemi-616, na której żyje Peter Parker, osoby z X-Menów istnieją, ale nie wiedzą, że są mutantami i nie mają supermocy. Zarówno oni, jak i Fantastyczna Czwórka w wersji superbohaterskiej zostali przez niego wyjęci z tej linii czasowej, co miało być fabularnym wyjaśnieniem braku praw do tych postaci przez wiele lat.

Na ten moment jest to kolejna z wielu plotek na temat udziału Sadie Sink. Pamiętajmy, że w 2024 roku szef Marvel Studios potwierdził, że sami wrzucają do sieci fałszywe informacje, by zmylić fanów. Dlatego część z nich może się nie sprawdzić, ale na razie nie wiadomo, które doniesienia są prawdziwe.

Spider-Man 4 - premiera w kinach w lipcu 2026 roku.