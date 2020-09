9-1-1: Teksas - Liv Tyler opuszcza obsadę serialu. Powodem pandemia koronawirusa

fot. Jack Zeman/FOX

9-1-1: Teksas to spin-off serialu 9-1-1, w którym główne role zagrali Rob Lowe, Liv Tyler, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina McClain i Jim Parrack. 12 października mają ruszyć prace na planie nad drugim sezonem. Jak donosi serwis Deadline nie zobaczymy w nim Liv Tyler. Aktorka mieszka na stałe w Londynie wraz z partnerem i małymi dziećmi. W obliczu pandemii koronawirusa, zagrożenia zarażeniem się i nowych restrykcji wprowadzonych przez brytyjski rząd, przemieszczanie się między państwami jest utrudnione. Ponadto kolejne trudności dla produkcji sprawiają wytyczne związane z obowiązkiem przebywania na kwarantannie po podróżach między kontynentami. Ostatecznie podjęto decyzję o opuszczeniu obsady przez aktorkę.

Liv Tyler wcielała się w postać Michelle Blake, sanitariuszki pogotowia ratunkowego, którym dowodziła. Nie zatrudniono nowej aktorki, która zagrałaby tę bohaterkę, co daje możliwość powrotu Tyler do serialu w kolejnych sezonach. Aby wypełnić jej brak do obsady dołączy Gina Torres, jako Tommy Vega, która przejmie stery w jednostce po tej postaci.

W oświadczeniu Tima Mineara, showrunnera, producenta wykonawczego i współtwórcy serialu, czytamy:

To było ekscytujące mając w obsadzie gwiazdę filmową tej rangi, jak Liv Tyler, która pomogła nam zapoczątkować 9-1-1: Teksas. Uwielbialiśmy pracować z Liv i na zawsze będziemy jej wdzięczni za sportretowanie w tak przejmujący i zapadający w pamięć postaci Michelle Blake. Choć udało nam się zamknąć rozdział historii dotyczący Michelle, tak jak to było z Connie Britton w 9-1-1, czujemy również, że mamy jeszcze więcej historii do opowiedzenia. Drzwi zawsze są otwarte na powrót.

W odróżnieniu od Connie Britton, której kontrakt obejmował tylko pierwszy sezon 9-1-1, Liv Tyler miała podpisaną umowę na więcej serii. Jednak nie przeszkodziło to w tym, aby Britton wystąpiła w finałowych odcinkach 3. sezonu. Niewykluczone, że twórcy spróbują podobnego rozwiązania w przyszłości, aby umożliwić powrót słynnej aktorce.