Dlaczego James Gunn dementuje tyle plotek? Powód jest iście superbohaterski

Wielu znakomitych reżyserów słynie z kompletnie różnych i niepowiązanych bezpośrednio z kunsztem filmowym rzeczy. To samo można powiedzieć o Jamesie Gunnie, czyli obecnym kierowniku uniwersum DCU i reżyserze nadchodzącego Supermana. Od kiedy objął tę funkcję, stał się jeszcze aktywniejszy w mediach społecznościowych i swoistym gagiem stało się to, iż większość plotek na temat jego produkcji jest obalana właśnie przez niego osobiście. Dlaczego tak jest? W końcu tajemnica została rozwiązana.

James Gunn ma asa w rękawie? Nieogłoszony projekt jest jego "faworytem"

Co James Gunn ma przeciwko niewinnemu teoretyzowaniu i plotkowaniu? Otóż, niczym superbohaterowie, których reżyseruje, kieruje się w tych sytuacjach głosem serca i własnej moralności.

Staram się tego nie robić, ale czasem plotka rozprzestrzeni się na tyle szybko, że może wpłynąć na czyjeś życie osobiste. Wtedy czuję powinność, żeby wkroczyć do akcji. Jest kilka osób, które nieustannie publikują fałszywe informacje. Jakieś 95% rzeczy, które mówią, to kompletna bzdura. Może raz na dwadzieścia razy zdarzy im się przemycić ziarno prawdy. Wiem, że w pewien sposób moje działanie może im pomagać - otrzymują więcej ruchu na swoich profilach i chyba im się to podoba. Dlatego głównie przestałem [odpowiadać na plotki].

Reżyser Supermana wymienił jednak wyjątki:

Jeśli prowadzimy wstępne rozmowy z konkretnym reżyserem, a później pojawia się plotka mówiąca o tym, że do projektu zatrudniliśmy kogoś kompletnie innego, to może to stworzyć uczucie zdziwienia lub zawodu u tego, z którym faktycznie rozmawiamy. Podobnie z decyzjami obsadowymi. Kiedy na szali ważą się ludzkie emocje lub reputacja, to staram się działać błyskawicznie.

