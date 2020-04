Lighthouse - reżyser Robert Eggers nie przeforsował sceny rozbieranej. Studio odmówiło

Robert Eggers, reżyser czarno-białego, świetnie ocenianego horroru Lighthouse (który w zeszłym roku - całe szczęście! - doczekał się polskiej dystrybucji i pojawił się również w naszych kinach), podczas rozmowy z Film Independent zdradził kilka ciekawostek. Filmowiec jest bardzo zadowolony z kontraktów z A24 i New Regency - przedstawiciele studia byli zachwyceni możliwością ponownej współpracy, nie wspominając o zachwycie samym scenariuszem. Ekscytujący, lecz dziwny - tak go określali, co właściwie świetnie przekłada się na podsumowanie wrażeń z obcowania z filmem. Warto dodać, że Eggers przekonał studio, by pozwoliło mu zrealizować film w czerni i bieli i na taśmie 35mm - i udało mu się, musiał jednak porzucić pewien element.

Przekonałem ich do czarno-białego negatywu i 33mm, jednak w filmie pojawiła się też męska nagość - full frontal (ujęcie pokazujące aktora nago od przodu), erekcja. A oni na to: słuchaj, może być czarno-biały, może być dziwacznie i w ogóle, ale ten film nie może być oceniony jako NC-17 (kategoria wiekowa). Pomyślałem, ze to uczciwe.

Wspomniana kategoria oznacza, że na film nie mogłyby udać się osoby poniżej 17 roku życia - i to nawet w towarzystwie osób dorosłych. Cóż, ostatecznie film dostał kategorię wiekową R. Nagości przemycić się nie udało, choć reżyser i tak przeforsował wiadomą scenę.