Drugi sezon The Last of Us będzie mieć premierę już za tydzień na platformie Max, więc w sieci pojawia się coraz więcej materiałów promocyjnych i wypowiedzi aktorów wcielających się w poszczególne role. Pedro Pascal, który gra Joela, również podzielił się swoimi wrażeniami z kręcenia nowej odsłony.

Pedro Pascal o swoich przeżyciach z grania Joela w 2. sezonie

Aktor w rozmowie z magazynem People opowiedział o wcielaniu się w Joela na planie 2. sezonu The Last of Us.

To było większe przeżycie, niż jakiekolwiek inne, jakie miałem. Trudno mi oddzielić to, przez co przechodzą bohaterowie, od tego, jak ja się z tym czuję. W pewien sposób nie jest to zbyt zdrowe. I tak, myślę, że czuję ich ból, więc myślę, że był to dla mnie niezdrowy stan umysłu.

Przypomnijmy, że postać Pedro Pascala w finale 1. sezonu uratowała Ellie (Bella Ramsey) przed naukowcami, którzy chcieli przeprowadzać na niej eksperymenty w celu znalezienia lekarstwa. Aktor powiedział, że najbardziej utożsamia się z "zaciekle opiekuńczą" naturą Joela.

Myślę, że opowiadanie historii jest oczyszczające na wiele sposobów. Zawsze takie było. To sposób, w jaki ludzie dają świadectwo życiu.

Z kolei Bella Ramsey, biorąca udział w evencie Deadline Contenders TV, zdradziła, że relacja między Ellie i Joelem ulegnie pogorszeniu, a dużą rolę odegrają tu "pewne wątpliwości".

Naprawdę trudno jest udawać, że jest się wobec niego oziębłą... to z pewnością smutniejsze. I będzie coraz smutniej i ozięblej… więc wyczekujcie tego.

The Last of Us - premiera pierwszego odcinka 2. sezonu 14 kwietnia na Max.

