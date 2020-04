Eternals - dlaczego Kamień Duszy z MCU można zdobyć tylko w jeden sposób? [TEORIA]

Czy film The Eternals wyjawi pełną genezę Kamienia Duszy z MCU? Nową teorię w tej sprawie przedstawił portal Screen Rant. Dziennikarze serwisu akcentują, że artefakt wciąż pozostaje jedną z największych zagadek Kinowego Uniwersum Marvela. Choć odpowiedzialni za projekt stopniowo ujawniali miejsca ukrycia i zasady działania poszczególnych Kamieni Nieskończoności, o tym najważniejszym dowiedzieliśmy się dopiero w produkcjach Avengers: Wojna bez granic i Koniec gry.

Przypomnijmy, że w pierwszej z nich Thanos przybył na planetę Vormir, na której udało mu się wejść w posiadanie Kamienia Duszy po zabiciu Gamory. Strzegący artefaktu Red Skull oznajmił wówczas Szalonemu Tytanowi, że aby uzyskać przedmiot, musi poświęcić coś, co naprawdę kocha - w kolejnym filmie o Mścicielach na podobnej zasadzie Kamień zdobył Hawkeye. Kto jednak ustalił prawa, na mocy których przejęcie artefaktu jest możliwe tylko w jeden, ściśle określony sposób?

Według Screen Rant może to wyjawić film Eternals, w którym, jak już wiemy, pojawią się Celestianie, wszechpotężna kosmiczna rasa odpowiadająca za stworzenie wszechświata - to do niej należał ojciec Star-Lorda, Ego. W Strażnikach Galaktyki wprowadzono postać innego z jej członków, Esona Poszukiwacza. Wyjawiono wówczas, że był on pierwszym posiadaczem Kamienia Mocy, którego używał do niszczenia całych planet.

Zwróćmy też uwagę, że w Avengers: Endgame Nebula mówiąc o Vormirze zdradza, iż "leży on w centrum istnienia Celestian" - to wyraźna sugestia, że członkowie tej kosmicznej rasy musieli w przeszłości mieszkać na planecie. W dodatku Kolekcjoner w odniesieniu do nich wspomina o "grupie", która była zdolna "dzielić się" mocą Kamieni Nieskończoności; najprawdopodobniej Celestianie na wczesnym etapie istnienia uniwersum posiadali każdy z artefaktów.

Dziennikarze spekulują więc, że to członkowie najpotężniejszej z kosmicznych ras stworzyli zasadę nabycia Kamienia Duszy - wszystko po to, aby uchronić go przed dostaniem się w niepowołane ręce. Zwraca się uwagę, że w komiksach Celestianie byli naukowcami. Po stworzeniu Przedwiecznych i Dewiantów zabronili im ingerować w sprawy ludzkości, chcąc, aby nasza cywilizacja rozwijała się niezależnie od czynników zewnętrznych.

Nie jest wykluczone, że podobną troskę Celestianie wykazywali w odniesieniu do samych Kamieni Nieskończoności, które mogą być (podobnie jak w komiksach) bytami obdarzonymi świadomością - sam Red Skull twierdzi przecież, że Kamień Duszy posiada własną "mądrość". Poświęcenie czegoś, co się kocha, mogłoby odstraszać wielu nikczemników z różnych rejonów uniwersum; prawdopodobnie nieprzypadkowo na straży artefaktu na Vormirze stanął niezdolny do miłości Red Skull.

Screen Rant dodaje na koniec, że Eternals będą stanowić doskonałą okazję do zaznajomienia widzów z genezą Kamieni Nieskończoności; akcja filmu powinna rozgrywać się na przestrzeni setek czy nawet tysięcy lat, rzucając nowe światło na początki Marvelowskiego wszechświata.

Eson Poszukiwacz w "Strażnikach Galaktyki"

Film Eternals ma zadebiutować na ekranach kin 12 lutego przyszłego roku.