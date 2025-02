Smutne wieści dla fanów A Court Of Thorns And Roses. Serial na podstawie hitu fantasy nie powstanie

fot. Hulu

Reklama

W 2021 roku ogłoszono, że Hulu nawiązuje współpracę z Ronem Moorem i 20th Television, aby wyprodukować serial na podstawie popularnej serii książek fantasy o tytule A Court Of Thorns And Roses autorstwa Sary J. Maas. Autorka miała być zaangażowana w powstanie serialu. Po ogłoszeniu projektu nie pojawiło się wiele informacji na jego temat, co zaniepokoiło fanów. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta w 2024 roku, kiedy po raz pierwszy pojawiły się plotki o porzuceniu projektu. Oliwy do ognia dolało odejście Rona Moore'a z 20th Television do Sony Pictures Television.

Teraz pojawiły się nowe i smutne dla fanów informacje.

Obsada 2. sezonu Pana i Pani Smith

Smutne wieści dla fanów A Court Of Thorns And Roses

Deadline informuje, że 20th Television i Hulu oficjalnie wycofało się ze stworzenia adaptacji A Court Of Thorns And Roses. Przez jakiś czas mówiło się o możliwości znalezienia innego scenarzysty, ale najwidoczniej zrezygnowano z tego pomysłu.

Ranking najlepszych seriali fantasy ostatnich lat