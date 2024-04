Abigail – pierwsze recenzje. Krytycy docenili nowy horror twórców Krzyku 6

fot. Universal Pictures

Dopiero co w kinach mogliśmy oglądać udany Omen: Początek, a kolejny horror zdaje się podtrzymywać dobrą passę kina grozy w tym roku. Abigail to nowy film twórców Krzyku 5 i 6, który już w ten piątek trafi do kin. Produkcja została już oceniona przez pierwszych krytyków i może pochwalić się optymistycznymi reakcjami recenzentów. W serwisie Rotten Tomatoes film ma 85% pozytywnych recenzji z dotychczasowych 13 opinii (tylko 2 są negatywne). Obiecująco wygląda również średnia ocena, która wynosi 7,8/10.

Abigail - pierwsze recenzje

Screen Rant

Film równoważy strach i śmiech z idealnym wyczuciem czasu, tworząc jeden z najmądrzejszych i najbardziej pomysłowych historii o wampirach od dziesięcioleci.

Collider

Film korzysta z wielu podgatunków – kryminału, slashera, czy motywu nawiedzonego domu, a także historię o wampirach – i wygląda na to, że Radio Silence nie mogło się zdecydować, który jest ich ulubionym i po prostu wybrało każdy z nich. Czasami to działa na korzyść, zwłaszcza że potworna mała baletnica, co zaskakujące, zabiera niewiele ekranowego czasu.

RogerEbert.com

Nie jest źle wykonany, po prostu pozbawiony inspiracji i marnie zagrany. Jeśli lubisz filmy klasy B z ograniczonym budżetem i szukasz mało wymagającego filmu, Abigail może być dla ciebie. Produkcja również może cię rozczarować, zwłaszcza jeśli liczysz na więcej, niż jest w zwiastunie.

Den of Geek

Radio Silence udowodniło, że jest jednym z najbardziej ekscytujących i, co najważniejsze, zabawnych twórców w gatunku horrorów, a Abigail przenosi to na wyższy poziom.

Slashfilm

Abigail wysoko zawiesza poprzeczkę w kategorii najlepszej zabawy, jaką można przeżyć w horrorze.

Perri Nemiroff

Przesiąknięta krwią szalona zabawa. Sprytne podejście do gatunku wampirów, wypełnione mnóstwem dzikich scenografii i krwi, dodatkowo napędzane przez doskonale obsadę.

Sean Chandler Talks About

Abigail to zabawny i bardzo dobry film. Znajduje idealną równowagę pomiędzy humorem i horrorem. A zespół bohaterów został idealnie zrównoważony.

Abigail

Abigail - o czym film opowiada?

13-letnia balerina i zarazem córka potężnego przestępcy zostaje porwana. Do jej pilnowania w odizolowanej posiadłości zostaje zatrudniona grupa kryminalistów, którzy aby zdobyć 50 mln dolarów okupu, mają strzec tego dziecka przez noc. Wkrótce odkrywają, że nie zostali zamknięci z normalną dziewczynką.

W obsadzie są Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, Willliam Catlett, Kevin Durand, Angus Cloud, Alisha Weis oraz Giancarlo Esposito.

Abigail - premiera 19 kwietnia 2024 roku.