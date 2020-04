Adam Schlesinger nie żyje. Nominowany do Oscara muzyk przegrał z koronawirusem

Adam Schlesinger zaraził się koronawirusem w drugiej połowie marca. Był hospitalizowany i ostatecznie przegrał walkę z nową chorobą 1 kwietnia 2020 roku. Informację o śmierci potwierdził jego adwokat w rozmowie z Rolling Stone.

Wielu może znać go dzięki tytułowemu utworowi z filmu Szaleństwa młodości z 1996 roku. Dostał za nią nominację do Oscara i Złotego Globu.

Pracował również w telewizji, za co był wyróżniany nagrodą Emmy. Zdobył je za muzykę do ceremonii rozdania nagród Tony w 2013 i 2014 roku oraz za oryginalną piosenkę do serialu Crazy Ex-Girlfriend. Miał na koncie również nagrodę Grammy.

Schlesinger był producentem wykonawczym muzyki do serialu Crazy Ex-Girlfriend, ale pracował także przy takich telewizyjnych produkcjach jak Ulica Sezamkowa, Big Time Rush, Crank Yankers i House of Buggin. Ponadto był też członkiem zespołu popowego Fountains of Wayne.