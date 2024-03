Adam Wingard o swojej przyszłości. Reżyser Godzili zrobi Bez twarzy 2?

fot. materiały prasowe

Adam Wingard pracuje nad kilkoma projektami. Gdy zakończy promocję widowiska Godzilla i Kong: Nowe imperium i zrobi sobie chwilę przerwy, musi paść decyzje, co dalej. W rozmowie z Deadline poruszył kwestię filmów, które może zrobić w następnej kolejności.

Co dalej z Adamem Wingardem?

W tej rozmowie Wingard ujawnił, że wciąż pracuje nad dwoma projektami. Jeden to Bez twarzy 2 w studiu Paramount Pictures, a drugi to widowisko Thundercats w Warner Bros. Trzecią ewentualnością jest potencjalny kolejny film o Godzilli i spółce, jeśli Warner Bros. będzie zadowolone z wyników w box office. Reżyser podkreśla jednak, że jeszcze decyzji nie podjął. Prace nad scenariuszami obu filmów idą pełną parą.

- Nie będziemy wiedzieć, czy to będzie mój następny projekt, póki nie dojdziemy do następnego etapu, ale wszystko idzie naprawdę nieźle, a scenariusze są świetne. Jestem podekscytowany tym, co może z nich wyjść. Jest też pytanie, co dalej z serią o potworach i w jakim kierunku może to pójść. Jestem więc otwarty i na razie mam wybory. Zobaczymy.

Godzilla i Kong: Nowe imperium - film wyświetlany jest na ekranach kin.