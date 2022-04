Afera na tuzin rysiów: nowa książka Anety Jadowskiej już jest

SQN

Aneta Jadowska to popularna polska pisarka specjalizująca się w urban fantasy. Zasłynęła stworzeniem tak zwanego Thornverse: umagicznionej wersji naszego świata, w której osadza fabuły swoich powieści i cykli. Jej utwory wyróżniają się lekkością i sporą dawką humoru.

Dzisiejszą premierą jest Afera na tuzin rysiów - książka, której akcja również osadzona jest w Thornverse. Spotkamy w niej znaną z wcześniejszych książek Nikitę, ale sama Afera na tuzin rysiów otwiera nową serię autorki zatytułowaną Kroniki Sąsiedzkie.

Afera na tuzin rysiów ukazała się nakładem wydawnictwa SQN. Książka liczy 432 strony.

Afera na tuzin rysiów - okładka i opis książki

Bywają miłe miasta. Są też te uzbrojone w kły i pazury, jak Wars i Sawa. Idealne dla kobiety, która poluje na potwory. Nikita, do niedawna członkini Zakonu Cieni, próbuje sobie poukładać życie od nowa i znaleźć dla siebie miejsce w tkance miasta, które uważa za swoje. Interes rozkręca się powoli – o wiele więcej osób szuka zabójczyni, niż najemniczki ze świeżo odnalezionymi skrupułami. Najnowszy zleceniodawca nie chce, by zabijała... No, może tylko tych, którzy porwali jego tatusia i wujków. Sześcioletni ryś Michaś, sąsiad Nikity, uważa ją za najfajniejszą osobę na świecie i wierzy, że na pewno zdoła odnaleźć jego zaginioną rodzinę. A Nikita jest gotowa przetrząsnąć Warsa i Sawę, byleby nie zobaczyć zawodu w oczach Michasia. Nadciąga wiosna z magicznymi czkawkami, zrozpaczona wiedźma powietrza – żona jednego z zaginionych – trzęsie całym miastem, a porwani zmiennokształtni mają coraz mniej czasu... Nikita i Robin ruszają do akcji. W co wplątała się rodzina Rudeckich? Ile tak naprawdę wiemy o naszych sąsiadach? I jakie demony przyjdzie obudzić Nikicie, by nie zawieść małego rysia? Zło nigdy nie zakradło się aż tak blisko domu.