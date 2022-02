After Yang - zwiastun filmu. Colin Farrell, Jodie Turner-Smith i sztuczna inteligencja

fot. materiały prasowe

A24 zaprezentowało oficjalny zwiastun dramatu science-fiction After Yang, za który odpowiada scenarzysta i reżyser, Kogonada. Studio przy okazji ogłosiło, że produkcja trafi on do kin i będzie dostępna do streamowania w programie Showtime 4 marca. Materiał wideo możecie obejrzeć poniżej.

Film jest oparty na opowiadaniu autorstwa Alexandra Weinsteina. Akcja produkcji dzieje się w niedalekiej przyszłości. Bohaterami jest małżeństwo, Jake i Kyra oraz ich córka Mika, którzy muszą podjąć się rozwiązania kwestii miłości, więzi i straty po tym, gdy nieoczekiwanie psuje się ich pomocnik AI, Yang.

After Young - zwiastun:

W obsadzie produkcji znajdują się Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja, Justin H. Min, Haley Lu Richardson i Clifton Collins Jr.. Theresa Park wyprodukowała film wraz z Andrew Goldmanem, Caroline Kaplan i Paulem Mezeyem.

