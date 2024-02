Agatha: Darkhold Diaries - Joe Locke zdradza kulisy przesłuchania do roli. Która scena jest jego ulubioną?

fot. Netflix / Marvel

Jeszcze w 2024 roku zadebiutuje spin-off WandaVision, czyli serial o Agathcie Harkness (Kathryn Hahn). Tytułowej bohaterce będzie towarzyszyć Joe Locke w tajemniczej roli (prawdopodobnie jako nastoletni syn Wandy Maximoff, Billy). Aktor zdradził kulisy swojego przesłuchania. Opowiedział również o jednej ze swoich ulubionych scen z Darkhold Diaries.

Agatha: Darkhold Diaries - Joe Locke o castingu

Locke przyleciał do Los Angeles na kolejną część przesłuchań, czyli przeczytanie kwestii z Kathryn Hahn. Okazało się, że aktorzy mieli identyczne pary butów.

Jac Schaeffer - Ja i Kathryn mieliśmy takie same Vansy. Pamiętam, że[producentka wykonawcza i scenarzystka serialu - przyp. red.] zrobiła ich zdjęcie i wtedy pomyślałem: "Okej, może pójdzie dobrze".

Wówczas przeczytali sekwencję, która ostatecznie znalazła się w serialu. Jest także jedną z ulubionych scen aktora. Nie zdradził jej szczegółów, ale potwierdził, że dochodzi w niej do kłótni Agathy z jego postacią. W niej Hahn zadziałała improwizacją, zaskakując wszystkim krzykiem na swojego ekranowego partnera.

- To zadziałało w scenie. Pamiętam, że czułem się wspaniale. Pomyślałem: "Wow, to jest tak świetne. Pracuję z najbardziej niesamowitą aktorką". Naprawdę uważam, że to będzie bardzo, bardzo dobry serial i nie mogę się doczekać, aż wyjdzie.

Agatha: Darkhold Diaries - co wiadomo o serialu?

Za sterami stoi Jac Schaeffer, twórczyni WandaVision. Szczegóły fabularne wciąż pozostają tajemnicą.

Do obsady należą Kathryn Hahn, Aubrey Plaza, Joe Locke, Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili oraz Maria Dizzia.

Serial ma zadebiutować jesienią 2024 roku. Będzie dostępny tylko na Disney+.

