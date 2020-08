Agenci T.A.R.C.Z.Y. - zwiastun finału serialu. To koniec historii

fot. materiały prasowe

Agenci T.A.R.C.Z.Y. wyruszają na ostatnią misję. Dwa ostatnie odcinki zostaną wyemitowane w USA jeden po drugim. Ich tytuł to The End is at Hand oraz What We're Fighting For.

Szczegóły fabuły finałowego odcinka są trzymane w tajemnicy. Zaś sam zwiastun krzyczy do widza słowem: epicki. Trzeba przyznać, że parę efektownych scen zawiera, więc być może - zgodnie z zapowiedziami - większość budżetu tego sezonu poszła właśnie na ostatnie odcinki.

Swego czasu były plotki, że finał pokaże jakieś ważne powiązanie z serialu z MCU, być może nawet z Avengers: Koniec gry. Na razie nie zostało to potwierdzona poza samym faktem, że producenci zapowiadali jakiś związek z Kinowym Uniwersum Marvela.

Agenci T.A.R.C.Z.Y. - zwiastun finału

Jednocześnie ogłoszono, że w listopadzie odbędzie się aukcja sprzedaży rekwizytów z planu serialu. Ceny na razie nie są znane.