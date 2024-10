Fantastyczne zwierzęta - czy jeszcze zobaczymy Newta Scamandera?

fot. materiały prasowe

Eddie Redmayne w rozmowie z portalem ComicBook.com wyjawił, że prawdopodobnie seria Fantastyczne zwierzęta dobiegła końca. Na pytanie, czy mógł to być ostatni raz, gdy widzowie mieli szansę zobaczyć Newta Scamandera, aktor odpowiedział, że raczej tak.

Myślę, że prawdopodobnie tak. To była bardzo szczera odpowiedź, ale tak. Przynajmniej takimi dysponuję informacjami. Myślę, że musiałbyś porozmawiać z ludźmi z Warner Bros. albo J.K Rowling, ale o ile wiem, to by było na tyle.

Wygląda więc na to, że już nie zobaczymy Newta Scamandera na ekranie, przynajmniej zdaniem Redmayne'a. Aktor zażartował również:

Myślę, że będziecie mogli zobaczyć go na chwilę w parku Universal na Florydzie, który ma zostać otwarty - będzie można rzucić okiem na to, co robił w Paryżu.

Redmayne miał na myśli nowy park rozrywki Universal Epic Universe, który ma zostać otwarty w 2025 roku. Będzie w nim część poświęcona uniwersum Harry'ego Pottera, w tym okresu, w którym rozgrywała się akcja Fantastycznych zwierząt.