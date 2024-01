Gwiezdne Wojny: Ahsoka - będzie 2. sezon. Szkic koncepcyjny zapowiada tajemnice Mocy

fot. Disney+

Reklama

Co prawda, fakt, że powstanie 2. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Ahsoka został ogłoszony wraz z kinowym filmem The Mandalorian, Lucasfilm poprzez media społecznościowe potwierdził to i opublikował pierwszy szkic koncepcyjny. Sugestywny na tyle, by powiedzieć, z czym będziemy mieć do czynienia, czyli w jakim kierunku historia może się potoczyć.

Ahsoka - szkic koncepcyjny 2. sezonu

Widzimy tutaj rękę posągu Ojca, który pojawił się w finale pierwszej serii. Na nim stoją Ahsoka oraz Sabine. Od razu można spekulować, że będą podążać za Baylanem Skollem, którego po raz ostatnim widzieliśmy właśnie na ręce tego posągu. Jednakże nie sprecyzowano, czy ta postać na pewno się pojawi, bo - jak pamiętamy - przed premierą Ahsoki odtwórca tej roli, Ray Stevenson nieoczekiwanie zmarł.

fot. materiały prasowe

Gwiezdne Wojny - kim są bogowie Mortis?

Wygląda więc na to, że Dave Filoni będzie chciał zgłębiać tajemnice Mocy w innej galaktyce. Posągi z finału to tak zwani Bogowie Mortis, których Filoni wymyślił w jednym z najlepszych odcinków 3. sezonu serialu Wojny Klonów. W nich też Anakin Skywalker, Ahsoka Tano i Obi-Wan Kenobi zostali uwięzieni na nieznanej planecie zwanej Mortis. Bardziej niż prawdziwym miejscem była ona jednak swoistą anomalią w Mocy.

Ojciec zasadniczo reprezentował równowagę Mocy i jest jedną z najpotężniejszych postaci uniwersum. Syn był ucieleśnieniem Ciemnej Strony Mocy, a Córka to Jasna Strony Mocy. W pewnym momencie Syn zabił Ahsokę, a potem w trakcie wydarzeń przypadkowo śmiertelnie ranił Córkę. Ta zanim umarła poprosiła, aby jej energia życiowa została wykorzystana do wskrzeszenia Ahsoki. To jest fundamentem spekulacji, że brak posągu Córki może być z tym związany, bo ona w pewnym sensie jest teraz Ahsoką.

Potencjalna premiera 2. sezonu nie jest znana.