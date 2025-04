UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Epic Games // fortnite.com

Wbrew obawom i słaby recenzjom Minecraft: Film osiągnął komercyjny sukces. Dlatego już zaczęły się pojawiać plotki, że w planach jest kolejna adaptacji popularnej serii gier wideo.

Adaptacja gry Fortnite odrzucona przez niektóre studia?

Daniel Richtman, który dostarcza często trafnych informacji z wewnątrz branży, przekazał w mediach społecznościowych, że Fortnite będzie kolejną grą, która doczeka się adaptacji filmowej. Dodał, że niektóre studia już odrzuciły projekt, ale po kasowym sukcesie Minecraft: Film to się zmieni. Wpis został usunięty, ale wcześniej zareagował na niego prezes Epic Games (firma, która rozwija grę), Tim Sweeney, który skomentował go jednym słowem: "Fałsz".

Nie wiadomo, do której części wpisu odniósł się prezes, ale zareagował na to Richtman, prosząc o wyjaśnienie.

Jeśli to, co powiedziałem, było nieprawdą, biorę pełną odpowiedzialność. Chcę tylko wyjaśnić i zapytać bardziej szczegółowo, aby mieć pewność: Czy to nieprawda, że ​​Sony odrzuciło możliwość nakręcenia filmu Fortnite kilka lat temu?

Jak do tej pory Sweeney nie odpowiedział w serwisie X na to pytanie.

Fortnite, podobnie jak Minecraft, jest jedną z najpopularniejszych gier wideo na świecie.

Fortnite - fabuła gry

Burza nadciągnęła bez ostrzeżenia. Aż 98% populacji wyparowało… Potem zjawiły się potwory. Poprowadź pozostałych przy życiu bohaterów do walki i uratuj ludzkość. Odkryj duży, zniszczalny świat, w którym każda gra będzie inna. Buduje wielkie fortece, twórz nietypową broń i zbieraj łupy. No i nie zapomnij skrzyknąć znajomych!