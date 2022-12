Ahsoka i Skeleton Crew - te seriale zmienią Gwiezdne Wojny. Wprowadzą coś kompletnie nowego

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródłem nowych plotek o powiązanych ze sobą serialach Star Wars: Ahsoka oraz Star Wars: Skeleton Crew jest portal Making Star Wars w osobie Jasona Warda, czyli najlepsze źródło informacji o Gwiezdnych Wojnach. Doniesienia tej strony zawsze się sprawdzały. Wiedząc to na tym etapie newsa czujcie się ostrzeżeni przed SPOILERAMI!

Ahsoka i Skeleton Crew - nowe otwarcie uniwersum

Okazuje się, że oba seriale są ze sobą ściśle powiązane. Nie tylko są one kręcone jednocześnie, to według Jasona Warda z Making Star Wars, część obu seriali jest kręcona w dokładnie tym samym miejscu. Do tego według jego źródeł Ahsoka Tano (Rosario Dawson) ma jakąś rolę w Skeleton Crew, ale nie wiadomo, jak dużą i jakie to ma znaczenie.

W Star Wars: Ahsoka twórcy mają wprowadzić kompletnie nowy i nieznany wcześniej region galaktyki nazwany roboczo The New Beyond lub New Space. Jest to miejsce, do którego udali się Thrawn i Ezra Bridger po wydarzeniach z finału serialu Star Wars Rebelianci. Ma to więc wprowadzić do uniwersum Gwiezdnych Wojen całkowitą nowość, która różni się na wielu poziomach od tego, co znamy z do tej pory opowiadanych historii. Jason Ward z Making Star Wars pokazuje przykład: mieszkańcy tego regionu galaktyki zupełnie inaczej postrzegają Moc i całkowicie inaczej ją wykorzystują. Do tego twierdzi, że niektórzy znani użytkownicy Mocy wywodzą się właśnie z tego miejsca.

Skeleton Crew - nowe miejsce

Według informacji dostępnych wcześniej wiemy, że grupa dzieci pod opieką dorosłego (Jude Law) zgubią się w kosmosie. Wcześniejsze plotki sugerowały, że to mistrz Jedi i młodzi użytkownicy Mocy. Okazuje się, że w istocie zgubią się, ale właśnie w tym nowym, nieznanym rejonie galaktyki. Takim sposobem widz będzie poznawać Gwiezdne Wojny na nowo z bohaterami, bo wszelaka wiedza o uniwersum w tym nowym miejscu nie będzie mieć znaczenia, bo twórcy chcą zaserwować widzom świeżość i nowe pomysły na rozwój Star Wars.

Portal potwierdza, że Lars Mikkelsen gra Wielkiego Admirała Thrawna w wersji aktorskiej. Był on jego głosem w animacji Star Wars Rebelianci. Natomiast Ivanna Sakhno według plotki miałaby wcielić się w Nocną Siostrę, czyli postać doskonale znaną fanom Wojen Klonów. Nocne Siostry z Dathomiry odgrywały tam znaczącą rolę w wątku Ventress.

Podsumowując: Star Wars: Ahsoka wprowadzi koncept nowego regionu galaktyki, a Skeleton Crew go będzie odkrywać. Do tego Ward twierdzi, że wydarzenia ze Skeleton Crew będą mieć kluczowy wpływ na 4. sezon The Mandalorian.