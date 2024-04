Akademia pana Kleksa online - kiedy premiera w Netflixie? Znamy datę

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak donosi Radosław Koch na Twitterze/X popularny polski film Akademia Pana Kleksa będzie mieć premierę online w Netflixie już 8 maja 2024 roku.. Karta hitu polskich kin jest już tam gotowa i można sobie kliknąć "przypomnij mi" i wówczas platforma streamingowa wyśle przypomnienie o premierze w serwisie.

Akademia Pana Kleksa online

Będzie to pięć miesięcy po premierze w kinach w całej Polsce, która miała miejsce 5 stycznia 2024 roku. Nie jest też zaskoczenie, że Akademia Pana Kleksa trafia akurat do Netflixa. Wszystkie filmy dystrybuowane przez Next Film mają tutaj swoje streamingowe premiery.

https://twitter.com/radziokoch/status/1777994212346073107

Akademia Pana Kleksa - zdjęcia

Akademia Pana Kleksa

Akademia Pana Kleksa - o czym jest film?

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuł wg. dystrybutora.

Wyobraź sobie świat, który tworzy nieograniczona niczym wyobraźnia. Świat, w którym możesz poczuć zapach koloru i usłyszeć jego smak. To świat narysowany umysłem dziecka, ale tak jak każdy rysunek ma swoje kontury, tak każdy nawet najpiękniejszy świat ma swoje reguły. Co, jeśli je złamiesz? Ta bajka się dopiero pisze…