Serial Akolita powinien był zostać wznowiony? Tak sugerują nowe dane

W czerwcu oraz lipcu 2024 roku serial Gwiezdne Wojny: Akolita zadebiutował ze swoim pierwszym i jedynym sezonem na platformie streamingowej Disney+. Był to pierwszy aktorski projekt zagłębiający się w erę Wielkiej Republiki. Produkcja spotkała się jednak z ostrym hejtem i z tygodnia na tydzień traciła oglądalność. To ostatecznie przyczyniło się do anulowania projektu, choć niektórzy nadal mają nadzieję na potencjalny 2. sezon. Z najnowszych danych wynika, że być może Disney i Lucasfilm mogli popełnić błąd, rezygnując z kontynuacji.

Gwiezdne Wojny: Akolita - nowe dane

Portal Parrot Analytics śledzi najbardziej "pożądane" seriale, mierząc zainteresowanie, zaangażowanie i oglądalność w mediach społecznościowych, platformach streamingowych i innych źródłach. Dane te są przedstawiane jako pojedyncza wartość, będąca wielokrotnością zapotrzebowania na dany serial w porównaniu do przeciętnej produkcji telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych.

Po siedmiu miesiącach od anulowania Akolity, serial nadal cieszy się sporym zainteresowaniem. Według danych Parrot Analytics, w ciągu ostatnich 30 dni produkcja osiągnęła w USA wynik 20,4 razy wyższy od rynkowej średniej - poziom, który osiąga jedynie 2,7% seriali klasyfikowanych przez portal jako "wybitne". Spośród aktorskich seriali osadzonych w uniwersum Gwiezdnych Wojen, wyższe wyniki osiągnęły tylko Załoga rozbitków (21,7 razy) oraz Mandalorian (26,9 razy).

Dodatkowo portal The Direct przypomina o danych opublikowanych przez Deadline, według których Akolita to drugi najchętniej oglądany serial oryginalny Disney+ w 2024 roku (2,7 mld obejrzanych minut). Wyprzedził go tylko Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy z równymi 3 miliardami minut.

