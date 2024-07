Aktor ze Star Treka wyreżyseruje adaptację klasyka science fiction. Co wiadomo o Venus Prime?

fot. CBS

Dla Jonathana Frakesa science fiction to chleb powszedni. Aktor znany jest przede wszystkim z roli Williama Rikera w serialu Star Trek: Następne pokolenie, ale zagrał też w pełnometrażowych filmach. Frakes pojawił się nawet w Star Trek: Picard, gdzie ponownie wcielił się w bohatera.Tym razem na horyzoncie jawi się dla niego nowa, ekscytująca przygoda.

Zajmie się on reżyserią adaptacji książek Arthur C. Clarke's Venus Prime. Ma również pełnić rolę producenta. Za scenariusz będzie odpowiadać David Cormican oraz Dwayne Hill. Będą także showrunnerami i producentami wykonawczymi. Adaptacja ma mieć 6 odcinków i rozpocznie produkcję jeszcze w 2024 roku w Kanadzie. Całość powstaje dla Navajo Entertainment. Paul Preuss, kolaborator Arthura C. Clarke'a ma pełnić rolę konsultanta przy tworzeniu produkcji.

Co wiadomo o Arthur C. Clarke's Venus Prime?

Jonathan Frakes wypowiedział się na temat objęcia stanowiska reżysera:

Kiedy zaprezentowano mi materiały do Arthur C. Clarke's Venus Prime, nie mogłem się powstrzymać, żeby ich nie spałaszować. Zapytali mnie o to, czy chciałbym to nakręcić, a moją odpowiedzią było natychmiastowe: "Tak!". Praca nad tak ogromną marką, która powstałe w umyśle legendy science fiction, to dla mnie jednocześnie honor i spełnienie marzeń.