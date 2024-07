Aktorka wzruszona swoją rolą w Deadpool & Wolverine. Wielki powrót postaci z hitu sprzed laty

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Deadpool & Wolverine święci sukcesy w kinach i zarabia ogromne pieniądze, tym bardziej jak na produkcję, która jest wyłącznie dla dorosłych. Od dawna było wiadomo, że przygoda w multiwersum zaoferuje fanom kilka niespodzianek. Niektóre z nich były przewidziane przez branżowych scooperów, ale inne to kompletna niespodzianka. O jednym z występów wypowiedziała się aktorka, która wzięła udział w produkcji.

Chodzi o Dafne Keen. Aktorka wcieliła się w postać Laury, czyli X-23 w filmie Logan: Wolverine z 2017 roku. Teraz powtórzyła występ w Deadpool & Wolverine. To jej bohaterka ostatecznie zagrzała do walki Logana, by ten stawił czoła złowieszczej Cassandrze Nova:

Wyobraź sobie stracić jedyną osobę, która była dla ciebie ojcem, żeby potem spotkać się z nią ponownie po dziesięciu latach, ale tym razem nie wie, że jesteś jego córką i nie ma z tobą tej samej więzi. To druzgoczące, łamiące serce, ale też piękne, że są ojcem i córką w praktycznie każdym uniwersum. Gdy tylko się spotykają, to czuje się on na tyle komfortowo, żeby o tym z nią porozmawiać. Nie sądzę, że miałby taką rozmowę z kimkolwiek innym. Ona tak samo.

To była świetna rzecz do zagrania, bo nawet jeśli jej nie zna, to jednak ją zna. Są jednym i tym samym. To był dla mnie i Hugh bardzo emocjonalny dzień. Siedzieliśmy przy ognisku, a robiliśmy też takie sceny do Logana. Byliśmy w lesie i tak samo kręciliśmy w lesie do Logana. Kiedy ostatni raz zagraliśmy razem, to była to scena śmierci Logana, a teraz znów to robiliśmy. To były nocne zdjęcia. Była trzecia w nocy, wszyscy byli zmęczeni, ale było wiele emocji.