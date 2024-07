TEN aktor powrócił do kultowej roli w Deadpool & Wolverine. Jego obecność była szokiem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wesley Snipes ponownie zagra kultowego Blade'a równo 20 lat po swoim ostatnim występie w tej roli w filmie Blade: Mroczna Trójca. To właśnie przez chaotyczne kulisy tego widowiska nikt nie mógł uwierzyć, że Wesley Snipes pojawił się na ekranie, bo głośno było o wówczas jego konflikcie z Ryanem Reynoldsem. Panowie jednak dawno zakopali topór wojenny, a sam Snipes odniósł się do współpracy z aktorem w wywiadzie dla EW.com

Wesley Snipes jako Blade

Wesley Snipes grał Blade w trzech filmach - Blade (1998), Blade 2 (2002) oraz Blade: Mroczna trójca (2004). Sukces komercyjny tego pierwszego był ważnym i kluczowym krokiem dla popularyzacji kina komiksowego. Aktor wraz z pozostałymi gwiazdami z gościnnych występów pojawił się w San Diego obok Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana. Nie mogło zabraknąć pytania o przeszłość związaną z Reynoldsem. Co prawda, nie odniósł się do konfliktu z dawnych lat, to wyraźnie nie ma po nim śladu. To też zauważono ba żywo w hali H w interakcjach Ryana z Wesleyem. To były czasy, gdy Ryan Reynolds kształtował swoje ekranowe poczucie humoru w stylu Deadpoola. To rozwijało się w nim latami. Z wypowiedzi Snipesa można wywnioskować, że to wówczas mogło być przyczyną konfliktowych sytuacji.

- Niektóre rzeczy, które wówczas robił, nie były zgodne z moim poczuciem humoru. Nie mój styl. Myślałem sobie, że to było za bardzo przegięte. Widząc teraz, gdy robi to podobnie w kontekście tego filmu, to nabrało sensu. Teraz widzę, jak to robi dobrze. Ryan umie robić coś, czego większość ludzi nie potrafi. Jest w tym aspekcie wyjątkowy - odnalazł pewną niszę, w której może robić to, w czym jest dobry. Deadpool to cały Ryan Reynolds. Była to dla mnie dobra rozrywka, praca z nim to frajda. Fajnie było do tego wrócić.

A tak wspomina różne rozmowy z Marvelem.

- Przez te wszystkie lata odbyliśmy wiele bardzo interesujących rozmów - niektóre były bardziej rzeczowe, inne niekoniecznie. Doszedłem do tego, że żyje dalej i pozostawiam to wszystko za sobą - to było dla mnie ok. Zrobiłem z nimi trzy filmy i według mniej wyszły niezłe. Każdy więc zajął się czymś innym - czasem czymś większym i lepszym.

A jakie były kulis powrotu do roli Blade'a? Początkiem był tajemniczy sms od Ryana Reynoldsa: "Muszę z tobą porozmawiać". Sam Snipes nie wierzył, że taki powrót jest w ogóle możliwy.

- Nie sądziłem, że to było możliwe. Nie oczekiwałem, że w ogóle uda się to zrobić. Nawet nie myślałem, że Marvel czy Disney są tym zainteresowani. Zwłaszcza, że obsadzili Mahershalę w nowej wersji tej postaci. Sądziłem, że to nie ma sensu, ale kiedy dzwoni do ciebie Ryan Reynolds, odbierasz, by zobaczyć o co chodzi. Przekazał mi pomysł, informacje o tym, że wszyscy są za i jedziemy. Powiedział: "Jeśli się zgadzasz, robimy to". I oto tu jesteśmy.

Przypomnijmy, że obok Snipesa pojawili się także Jennifer Garner (Elektra), Chris Evans (Human Torch), Channing Tatum (Gambit z filmu, nad którym aktor pracował, ale nigdy nie został zrealizowany) oraz Dafne Keen (X-23 z filmu Logan: Wolverine).

Granie Blade'a to wyzwanie

Wesley Snipes przyznaje, że bardzo dużym wyzwaniem było utrzymanie tej roli w tajemnicy przez światem i własną rodziną. Jednak tłumaczy, że prawdziwym wyzwaniem był powrót do formy fizycznej Blade'a, by móc znów nałożyć kostium i grać w scenach akcji. Aktor cały czas utrzymuje dobrą formę fizyczną w wieku 61 lat, ale chciał być znów w formie Blade'a.

- Nie byłem gotowy na Blade'a. Nie chodzę w roli Blade'a każdego dnia, wiesz o co mi chodzi? Z płaszczem, w okularach przeciwsłonecznych i z kłami w buzi. Musiałem trenować. Pracowaliśmy nad częścią fizyczną mojego ciała, bo moją obawą było brak osiągnięcia formy, by móc dobrze grać w scenach akcji. Nie zdradzili mi, jakie sceny planują, więc przygotowałem się fizycznie na wszystko. Na szczęście nie musiałem robić aż tak dużo, jak oczekiwałem, bo kręcenie filmów akcji jest trudne. Po miesiącu ciężkiej pracy moje ciało było już gotowe.

Samą scenę walki z siepaczami Cassandry Novy wspomina jako dość wielkie wyzwania, bo było ekstremalnie zimno. Musieli to kręcić zimą po zakończeniu strajku aktorów, czyli na przełomie 2023 i 2024 roku. Temperatury były ujemne.

Na koniec wspomniał, że nie miał okazji rozmawiać z Mahershalą Alim od czasu, gdy został zaangażowany do roli Blade'a. Wspomina tylko o tym, co wiemy, czyli o publicznych gratulacjach, wsparciu i daniu błogosławieństwa do przejęcia pałeczki w graniu Blade'a. Tłumaczy też, że obecne wielkie problemy z realizacją nowego filmu to nie wina aktora i dobrze by było, gdyby ludzie o tym pamiętali.

Po wielokrotnej zmianie reżyserów i scenarzystów prace nad nowym Blade'em wciąż trwają. Stary Blade natomiast dostał godne pożegnanie w Deadpool & Wolverine, które jest chwalone przez widzów.