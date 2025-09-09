Gwiazda Reachera ponownie jako Aquaman? Aktor komentuje

fot. materiały prasowe

Wielu fanów DC chętnie zobaczyłoby gwiazdę serialu Reacher w roli Batmana. Jednak po spotkaniu z Jamesem Gunnem, współprezesem DC Studios, aktor potwierdził, że nie ma na to szans. Natomiast jest wiele innych postaci, które mógłby zagrać, co skomentował w najnowszym wywiadzie.

Alan Ritchson nie chce grać Aquamana

Przypomnijmy, że Alan Ritchson już miał okazję grać superbohaterów DC. Wcielił się w Hawka w serialu Titans, a także w Aquamana w serialu Tajemnice Smallville. Czy jest szansa, że aktor powróci do tej drugiej roli w DCU po tym, jak Jason Momoa zmienił Arthura Curry'ego na Lobo, którego zagra w przyszłorocznym filmie Supergirl? Oto, co Ritchson powiedział podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.

Nie, nigdy bym tego nie przyjął od [Jasona Momoi]. Mam dla niego zbyt wielki szacunek. Zdecydowanie chciałbym eksplorować nowe horyzonty i mam przeczucie, że możemy to zrobić. Zobaczymy.

fot. CW // Alan Ritchson jako Aquaman w "Tajemnicach Smallville"

Dziennikarz zasugerował też aktorowi, że byłby świetnym wyborem do roli Wildcata w DCU, na co Ritchson potwierdził, że zna tego bohatera i byłaby to fajna rola. Zobaczcie poniżej tę krótką rozmowę.