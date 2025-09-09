Gwiazda Reachera ponownie jako Aquaman? Aktor komentuje
Alan Ritchson miał już okazję grać superbohaterów DC w serialach telewizyjnych. Czy jest szansa, że wcieli się w Aquamana w DCU stworzonym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana?
Wielu fanów DC chętnie zobaczyłoby gwiazdę serialu Reacher w roli Batmana. Jednak po spotkaniu z Jamesem Gunnem, współprezesem DC Studios, aktor potwierdził, że nie ma na to szans. Natomiast jest wiele innych postaci, które mógłby zagrać, co skomentował w najnowszym wywiadzie.
Alan Ritchson nie chce grać Aquamana
Przypomnijmy, że Alan Ritchson już miał okazję grać superbohaterów DC. Wcielił się w Hawka w serialu Titans, a także w Aquamana w serialu Tajemnice Smallville. Czy jest szansa, że aktor powróci do tej drugiej roli w DCU po tym, jak Jason Momoa zmienił Arthura Curry'ego na Lobo, którego zagra w przyszłorocznym filmie Supergirl? Oto, co Ritchson powiedział podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.
Dziennikarz zasugerował też aktorowi, że byłby świetnym wyborem do roli Wildcata w DCU, na co Ritchson potwierdził, że zna tego bohatera i byłaby to fajna rola. Zobaczcie poniżej tę krótką rozmowę.
Źródło: comicbookmovie.com
