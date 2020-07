Aleksander Kwaśniewski aktorem? Były prezydent zagra w głośnej produkcji

GETTY IMAGES

9 lipca informowaliśmy Was, że powstaje nowa wersja filmu Dług, za kamerą której stanął Denis Delic (Dywizjon 303. Historia prawdziwa). Jest to ta sama historia, ale opowiedziana z perspektywy głównego bohatera, Sławomira Sikory. Ruszyły prace na planie. Teraz okazuje się, że w filmie wystąpi były prezydent, Aleksander Kwaśniewski. Zagra on w filmie samego siebie. 5 grudnia 2005 roku polityk ułaskawił Sławomira Sikorę, który odsiadywał wyrok 25 lat więzienia.

Dług w reżyserii Krzysztofa Krauzego znają chyba wszyscy fani polskiej kinematografii. Film został nagrodzony między innymi 5 Złotymi Lwami i 5 Orłami w 2000 roku. Inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami historią dwóch młodych warszawskich biznesmenów, którzy na początku lat 90. byli terroryzowani przez gangstera, żyła cała Polska. Przyciśnięte do muru ofiary postanowiły zabić swojego oprawcę, za co zostały wsadzone do więzienia. Pomimo zmian w fabule oraz ukrycia prawdziwych nazwisk bohaterów, społeczeństwo było przekonane o ich niewinności na tyle, że gdy film trafił do kin, to pod silnym wpływem opinii publicznej prezydent Kwaśniewski zastosował prawo łaski wobec Sławomira Sikory, natomiast kilka miesięcy później Lech Kaczyński zapowiedział ułaskawienie Artura Brylińskiego.

Mój dług - premiera planowana jest na styczeń 2021 roku.