Alice in Borderland - oto zwiastun nowego serialu Netflixa. Adaptacja popularnej mangi

Alice in Borderland to seria akcji Haro Aso, manga, która teraz doczekała się swojej serialowej adaptacji. Za produkcję odpowiada Shinsuke Sato, reżyser znajdującego się na platformie Netflix filmu Bleach. Bohaterem jest Arisu, apatyczny, pozbawiony pracy i mający obsesję na punkcie gier wideo młodzieniec, poirytowany swoim nudnym życiem. Nagle trafia do dziwnej, opustoszałej wersji Tokio, w której on i jego przyjaciele muszą rywalizować w niebezpiecznych grach, by przeżyć. W tym dziwnym świecie Arisu spotyka Usagi, młodą kobietę, która może im pomóc powrócić do własnego świata.

A oto zwiastun produkcji:

Alice in Borderland - premiera już 10 grudnia 2020 roku.