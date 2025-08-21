Reklama
placeholder

Krzyk wraca do korzeni. 7. część będzie straszna, ale niekoniecznie krwawa

Reżyser filmu Krzyk 7 zapowiada, czego możemy spodziewać się po horrorze. Wygląda na to, że będzie strasznie, choć niekoniecznie krwawo, a Sidney Prescott może wreszcie dostać szczęśliwe zakończenie po tym, co przeszła przez te wszystkie lata.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
krzyk krzyk 7
19. Krzyk VI - 168,8 mln USD Źródło: materiały prasowe
Reklama

Kevin Williamson napisał scenariusz do pierwszego Krzyku, który zadebiutował w 1996 roku. Od tego czasu wyszło jeszcze pięć filmów, z czego ostatni ukazał się w 2023 roku. Po latach twórca postanowił wrócić do franczyzy, by wyreżyserować 7. część serii. A wraz z nim Neve Campbell, którą ponownie zobaczymy w roli Sidney Prescott, oryginalnej final girl. Wygląda na to, że ten duet planuje też wspólnymi siłami przywrócić ducha oryginału. 

Krzyk 7 wraca do korzeni...

Kevin Williamson w książce Your Favorite Scary Movie: How the Scream Films Rewrote the Rules of Horror napisanej przez dziennikarkę Ashley Cullins powiedział, że wraz z Neve Campbell zdecydowali, iż nadszedł „czas, by zresetować” serię i powrócić do oryginalnej wizji Wesa Cravena, który reżyserował jedynkę

Neve chce powrócić do pierwszej części. Do budowania napięcia i skupieniu się przede wszystkim na tym, co straszne, a nie tylko krwawe – wyjaśnił Williamson we fragmencie opublikowanym przez portal Bloody Disgusting, który specjalizuje się w pisaniu o horrorach. – Była mądra. Powiedziała: "Nadszedł czas, by to zrobić, ponieważ wyprowadzamy się z Nowego Jorku i wracamy do życia Sidney. To moment, by trochę zresetować wszystko". Zgodziłem się z nią. 

Dlaczego skasowano Piłę 11? Scenariusz był świetny, ale...

Fot. Materiały prasowe

... i do historii Sidney Prescott

6. część serii była jedyną, w której nie było Neve Campbell. Aktorka nie mogła dogadać się z twórcami w kwestii wynagrodzenia. Głównymi bohaterkami 7. odsłony miały być więc ponownie siostry Sam i Tara Carpenter. Melissa Barrera została jednak zwolniona ze względu na swoje komentarze online, a Jenna Ortega sama zrezygnowała z roli niedługo po niej. Wtedy postanowiono znów skupić się na Sidney Prescott. 

Wiele osób może mieć wątpliwości, czy warto nadal ciągnąć jej historię. Kevin Williamson, który do tej pory pracował nad trzema częściami Krzyku – jedynką, dwójką i czwórką – uważa jednak, że bohaterka zasługuje na szczęśliwe zakończenie.

Wyraziłem się bardzo jasno – wydaje mi się, że również publicznie – że Sidney przeszła przez tak wiele i przeżyła tak ogromną tramę, że danie jej czegokolwiek innego niż szczęśliwe zakończenie jest podłe. To po prostu świętokradztwo.

Dajcie znać, czy czekacie na Krzyk 7

Ghostface - który złoczyńca z serii Krzyk był najlepszy?

13. Mickey Altieri (Timothy Olyphant) - Krzyk 2

Jeden z tych Ghostface'ów, o których łatwo zapomnieć. Nie pomaga mu, że znalazł się w filmie ze znacznie lepszym Ghostfacem.

arrow-left
13. Mickey Altieri (Timothy Olyphant) - Krzyk 2
fot. Dimension Films
arrow-right

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  horror 
krzyk krzyk 7
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Krzyk 7
Krzyk 7

6,3

2022
Krzyk
Oglądaj TERAZ Krzyk Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Oficer i szpieg
-

Film Romana Polańskiego w kinie. Pracownicy się buntują

2 Burmistrz Kingstown (Mayor of Kingstown) - 4. sezon
-

Mayor of Kingstown - zwiastun 4. sezonu. Ten wróg zaskoczy widzów

3 Supergirl - główną rolę zagra Milly Alcock znana z Rodu smoka. Scenariusz napisała Ana Nogueira, aza reżyserię odpowiada Craig Gillespie. Projekt jest oparty na komiksie Supergirl: Woman of Tomorrow. Data premiery została ustalona na 26 lipca 2026 roku.
-

DCU - plany na najbliższe lata. Dalsze losy Supermana, powrót Batmana i tajemniczy serial

4 Frankenstein Netflix
-

Nowe informacje o Frankensteinie Netflixa. Wielogdzinna charakteryzacja i porzucony pomysł na 2. film

5 Edward Zwick - oficjalny kadr z planu
-

Western powraca. Reżyser Ostatniego samuraja o bezlitosnym zabójcy

6 Fantastyczna Czwórka
-

Nowy James Bond? Gwiazda Top Gun: Maverick komentuje spekulacje

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e03

Miasteczko South Park

s2025e160

Moda na sukces

s15e13

Masterchef (US)

s17e08

U nas w Filadelfii

s11e05

Wykute w ogniu

s11e04

Wykute w ogniu

s38e150

Zatoka serc

s02e08
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss

ur. 1967, kończy 58 lat

Paulina Gałązka
Paulina Gałązka

ur. 1989, kończy 36 lat

Laura Haddock
Laura Haddock

ur. 1985, kończy 40 lat

Kim Cattrall
Kim Cattrall

ur. 1956, kończy 69 lat

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Klan powraca z nowym sezonem. Kiedy nowe odcinki?

10

Sopot 2025: artyści, prowadzący, rozpiska festiwalu Top of the top

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV