Krzyk wraca do korzeni. 7. część będzie straszna, ale niekoniecznie krwawa

Kevin Williamson napisał scenariusz do pierwszego Krzyku, który zadebiutował w 1996 roku. Od tego czasu wyszło jeszcze pięć filmów, z czego ostatni ukazał się w 2023 roku. Po latach twórca postanowił wrócić do franczyzy, by wyreżyserować 7. część serii. A wraz z nim Neve Campbell, którą ponownie zobaczymy w roli Sidney Prescott, oryginalnej final girl. Wygląda na to, że ten duet planuje też wspólnymi siłami przywrócić ducha oryginału.

Krzyk 7 wraca do korzeni...

Kevin Williamson w książce Your Favorite Scary Movie: How the Scream Films Rewrote the Rules of Horror napisanej przez dziennikarkę Ashley Cullins powiedział, że wraz z Neve Campbell zdecydowali, iż nadszedł „czas, by zresetować” serię i powrócić do oryginalnej wizji Wesa Cravena, który reżyserował jedynkę

Neve chce powrócić do pierwszej części. Do budowania napięcia i skupieniu się przede wszystkim na tym, co straszne, a nie tylko krwawe – wyjaśnił Williamson we fragmencie opublikowanym przez portal Bloody Disgusting, który specjalizuje się w pisaniu o horrorach. – Była mądra. Powiedziała: "Nadszedł czas, by to zrobić, ponieważ wyprowadzamy się z Nowego Jorku i wracamy do życia Sidney. To moment, by trochę zresetować wszystko". Zgodziłem się z nią.

... i do historii Sidney Prescott

6. część serii była jedyną, w której nie było Neve Campbell. Aktorka nie mogła dogadać się z twórcami w kwestii wynagrodzenia. Głównymi bohaterkami 7. odsłony miały być więc ponownie siostry Sam i Tara Carpenter. Melissa Barrera została jednak zwolniona ze względu na swoje komentarze online, a Jenna Ortega sama zrezygnowała z roli niedługo po niej. Wtedy postanowiono znów skupić się na Sidney Prescott.

Wiele osób może mieć wątpliwości, czy warto nadal ciągnąć jej historię. Kevin Williamson, który do tej pory pracował nad trzema częściami Krzyku – jedynką, dwójką i czwórką – uważa jednak, że bohaterka zasługuje na szczęśliwe zakończenie.

Wyraziłem się bardzo jasno – wydaje mi się, że również publicznie – że Sidney przeszła przez tak wiele i przeżyła tak ogromną tramę, że danie jej czegokolwiek innego niż szczęśliwe zakończenie jest podłe. To po prostu świętokradztwo.

Dajcie znać, czy czekacie na Krzyk 7.

