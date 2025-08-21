Krzyk wraca do korzeni. 7. część będzie straszna, ale niekoniecznie krwawa
Reżyser filmu Krzyk 7 zapowiada, czego możemy spodziewać się po horrorze. Wygląda na to, że będzie strasznie, choć niekoniecznie krwawo, a Sidney Prescott może wreszcie dostać szczęśliwe zakończenie po tym, co przeszła przez te wszystkie lata.
Kevin Williamson napisał scenariusz do pierwszego Krzyku, który zadebiutował w 1996 roku. Od tego czasu wyszło jeszcze pięć filmów, z czego ostatni ukazał się w 2023 roku. Po latach twórca postanowił wrócić do franczyzy, by wyreżyserować 7. część serii. A wraz z nim Neve Campbell, którą ponownie zobaczymy w roli Sidney Prescott, oryginalnej final girl. Wygląda na to, że ten duet planuje też wspólnymi siłami przywrócić ducha oryginału.
Krzyk 7 wraca do korzeni...
Kevin Williamson w książce Your Favorite Scary Movie: How the Scream Films Rewrote the Rules of Horror napisanej przez dziennikarkę Ashley Cullins powiedział, że wraz z Neve Campbell zdecydowali, iż nadszedł „czas, by zresetować” serię i powrócić do oryginalnej wizji Wesa Cravena, który reżyserował jedynkę
... i do historii Sidney Prescott
6. część serii była jedyną, w której nie było Neve Campbell. Aktorka nie mogła dogadać się z twórcami w kwestii wynagrodzenia. Głównymi bohaterkami 7. odsłony miały być więc ponownie siostry Sam i Tara Carpenter. Melissa Barrera została jednak zwolniona ze względu na swoje komentarze online, a Jenna Ortega sama zrezygnowała z roli niedługo po niej. Wtedy postanowiono znów skupić się na Sidney Prescott.
Wiele osób może mieć wątpliwości, czy warto nadal ciągnąć jej historię. Kevin Williamson, który do tej pory pracował nad trzema częściami Krzyku – jedynką, dwójką i czwórką – uważa jednak, że bohaterka zasługuje na szczęśliwe zakończenie.
Dajcie znać, czy czekacie na Krzyk 7.
