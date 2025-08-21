W Spider-Manie 4 pojawią się genialny aktor i zupełnie zaskakująca postać z MCU
Powiększa się obsada filmu Spider-Man 4. Wśród aktorów, których zobaczymy w Całkiem nowym dniu, pojawią się również gwiazdor jednego z hitów Apple TV+ oraz odtwórczyni roli niezwykle ważnej w ostatnich fazach MCU postaci.
Wiele wskazuje na to, że obsada filmu Spider-Man 4 może być znacznie liczniejsza niż początkowo zakładano. Jak donosi prestiżowy serwis Variety, właśnie dołączył do niej Tramell Tillman, który podbił serca fanów na całym świecie absolutnie genialną i nominowaną na nagrody Emmy rolą Setha Milchicka w uznawanym za jeden z najlepszych współczesnych seriali Rozdzieleniu od Apple TV+.
Szczegóły występu Tillmana nie zostały ujawnione - scooperzy podają w tej materii sprzeczne informacje. Alex Perez z The Cosmic Circus twierdzi, że aktor miałby wcielić się w rolę złoczyńcy, Tombstone'a, jednak taki obrót spraw wyklucza Divinity Seeker.
Co więcej, w obsadzie produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień najprawdopodobniej znajdzie się też Florence Pugh jako znana już z MCU i kluczowa dla jego 4. i 5. fazy Yelena Belova. Oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, ale raport w tej sprawie przedstawił ceniony scooper Daniel Richtman. Według niego Pugh i Zendaya będą przeplatać pracę na planie filmu Marvela i Sony z kręceniem scen do kolejnej części Diuny.
Dołączenie aktorki do obsady może być uznane za zaskakujące - jej postać wcześniej nie weszła w żadne interakcje ze Spider-Manem. Z drugiej strony przypomina się o wywiadzie z 2021 roku, w trakcie którego Tom Holland dawał do zrozumienia, że Peter Parker powinien spotkać na ekranie nową wersję Czarnej Wdowy. Nie jest więc wykluczone, że castingowa decyzja związana z Pugh została podjęta znacznie wcześniej.
Przypomnijmy, że w Spider-Manie 4 na ekranie pojawią się również Tom Holland, Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Bernthal (Punisher), Mark Ruffalo (Bruce Banner), Michael Mando (Skorpion) oraz Liza Colón-Zayas i Sadie Sink w nieujawnionych jak do tej pory rolach.
Marvel: Największe zmiany postaci z komiksów względem MCU. Kto przeszedł metamorfozę, a kto pozostał wierny oryginałowi?
Film wejdzie na ekrany kin 31 lipca 2026 roku.
Źródło: Variety/Daniel Richtman
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1967, kończy 58 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1956, kończy 69 lat