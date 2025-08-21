W Spider-Manie 4 pojawią się genialny aktor i zupełnie zaskakująca postać z MCU

Marvel/Sony

Wiele wskazuje na to, że obsada filmu Spider-Man 4 może być znacznie liczniejsza niż początkowo zakładano. Jak donosi prestiżowy serwis Variety, właśnie dołączył do niej Tramell Tillman, który podbił serca fanów na całym świecie absolutnie genialną i nominowaną na nagrody Emmy rolą Setha Milchicka w uznawanym za jeden z najlepszych współczesnych seriali Rozdzieleniu od Apple TV+.

Szczegóły występu Tillmana nie zostały ujawnione - scooperzy podają w tej materii sprzeczne informacje. Alex Perez z The Cosmic Circus twierdzi, że aktor miałby wcielić się w rolę złoczyńcy, Tombstone'a, jednak taki obrót spraw wyklucza Divinity Seeker.

Co więcej, w obsadzie produkcji Spider-Man: Całkiem nowy dzień najprawdopodobniej znajdzie się też Florence Pugh jako znana już z MCU i kluczowa dla jego 4. i 5. fazy Yelena Belova. Oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, ale raport w tej sprawie przedstawił ceniony scooper Daniel Richtman. Według niego Pugh i Zendaya będą przeplatać pracę na planie filmu Marvela i Sony z kręceniem scen do kolejnej części Diuny.

Dołączenie aktorki do obsady może być uznane za zaskakujące - jej postać wcześniej nie weszła w żadne interakcje ze Spider-Manem. Z drugiej strony przypomina się o wywiadzie z 2021 roku, w trakcie którego Tom Holland dawał do zrozumienia, że Peter Parker powinien spotkać na ekranie nową wersję Czarnej Wdowy. Nie jest więc wykluczone, że castingowa decyzja związana z Pugh została podjęta znacznie wcześniej.

Przypomnijmy, że w Spider-Manie 4 na ekranie pojawią się również Tom Holland, Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Bernthal (Punisher), Mark Ruffalo (Bruce Banner), Michael Mando (Skorpion) oraz Liza Colón-Zayas i Sadie Sink w nieujawnionych jak do tej pory rolach.

Film wejdzie na ekrany kin 31 lipca 2026 roku.