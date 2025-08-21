Reklama
placeholder

To koniec współpracy Zacka Snydera i Netflixa? Niezrealizowany film kością niezgody

Jeszcze rok temu można było myśleć, że Zack Snyder znalazł dom dla swoich projektów w Netflixie, który wykładał duże pieniądze na ich realizację. Możliwe jednak, że widzimy początek końca tej relacji. Dlaczego tak się stało?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  netflix 
Zack Snyder
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Zack Snyder materiały prasowe
Reklama

Niewykluczone, że jesteśmy świadkami początku końca współpracy Zacka Snydera z Netflixem. Niedawno informowaliśmy o nowym artystycznym filmie reżysera, który powstanie bez wsparcia platformy streamingowej. Jeff Sneider, wiarygodny scooper branżowy, odsłania kulisy dlaczego tak się stało.

Zack Snyder zaskakuje. Jego nowy film to kino artystyczne!

Wydawało się, że Zack Snyder cieszy się bezwarunkowym wsparciem Netflixa, który wykładał wielkie pieniądze na jego projekty dla tej platformy. Snyder wyprodukował Armię umarłych, serial animowany Zmierzch bogów, a także huczną franczyzę Rebel Moon, która okazała się ogromną i kosztowną klęską. Jakiś czas temu mówiono o thrillerze akcji z policją w roli głównej, który reżyser miałby stworzyć dla Netflixa, ale słuch o tej produkcji zaginął. Według Sneidera stało się tak, ponieważ Netflix odrzucił wymagania reżysera. Życzył on sobie 100 mln dolarów budżetu dla wspomnianego filmu (więcej niż pojedyncze części Rebel Moon), co było wykluczone dla jednego z szefów Netflixa, Dana Lina. Zaufanie całej platformy zdecydowanie zmalało po porażkach finansowych i fatalnych ocenach obu produkcji z serii Rebel Moon. Próbowano negocjacji w celu zmniejszenia budżetu do 75-80 mln dolarów, ale Snyder nie chciał się na to zgodzić.

Niewykluczone, że jest to zatem końcowy etap współpracy pomiędzy znanym reżyserem a platformą streamingową. Przypomnijmy też, że miał on wielkie plany na dalsze rozwijanie uniwersum Rebel Moon - miały pojawić się m.in. gry, komiksy i kolejne odsłony. Jest jednak bardzo możliwe, że już nigdy do tego nie dojdzie, a Netflix zdecyduje się pogrzebać markę i zakończyć współpracę w pełni.

Ranking filmów Zacka Snydera wg krytyków

13. Rebel Moon - część 2: Zadający rany (16%)

arrow-left
13. Rebel Moon - część 2: Zadający rany (16%)
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: worldofreel.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  netflix 
Zack Snyder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,3

2024
Zmierzch bogów
Oglądaj TERAZ Zmierzch bogów Przygodowy
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Ken - Street Fighter
-

Zdjęcie Kena z filmu Street Fighter. Noah Centineo w blond włosach!

2 Tom Cruise - Mission: Impossible - The Final Reckoning
-

Mission: Impossible - The Final Reckoning za darmo na YouTubie. Najlepszy trolling w historii

3 Kapitan Ameryka - Doktor Doom
-
Plotka

Marvel w Avengers: Doomsday pokaże polowanie Dooma na Steve'a Rogersa?

4 Riverdale – koniec na 7. sezonie
-

Bohaterowie Riverdale pojawią się na wielkim ekranie! Nowa ekranizacja Archie Comics zapowiedziana

5 Batman
-

Mogliśmy zobaczyć Batmana w Pingwinie. Showrunnerka potwierdza

6 Nasza wina
-

Nasza wina z oficjalną datą premiery! Kiedy Nick i Norah powrócą na Prime Video?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s27e03

Miasteczko South Park

s2025e160

Moda na sukces

s15e13

Masterchef (US)

s17e08

U nas w Filadelfii

s11e05

Wykute w ogniu

s11e04

Wykute w ogniu

s38e150

Zatoka serc

s02e08
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Pragnę tylko ciebie

21

sie

Film

Pragnę tylko ciebie
Jezioro trumien

22

sie

Książka

Jezioro trumien
Nasze królestwo

22

sie

Film

Nasze królestwo
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss

ur. 1967, kończy 58 lat

Paulina Gałązka
Paulina Gałązka

ur. 1989, kończy 36 lat

Laura Haddock
Laura Haddock

ur. 1985, kończy 40 lat

Kim Cattrall
Kim Cattrall

ur. 1956, kończy 69 lat

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Jest zwiastun filmu Friza i Wersow Miłość w czasach online

6

Przełom w sprawie śmierci Matthew Perry'ego. ‘Królowa ket*miny’ przyzna się do zarzutów

7

Sara James ponownie wystąpiła w America's Got Talent. Jest wideo

8

Festiwal Weselnych Przebojów 2025 w Mrągowie: kiedy oglądać i kto wystąpi?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

10

Leonardo DiCaprio został zatrzymany przez policję. Funkcjonariusze go nie poznali

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV