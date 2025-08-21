To koniec współpracy Zacka Snydera i Netflixa? Niezrealizowany film kością niezgody
Jeszcze rok temu można było myśleć, że Zack Snyder znalazł dom dla swoich projektów w Netflixie, który wykładał duże pieniądze na ich realizację. Możliwe jednak, że widzimy początek końca tej relacji. Dlaczego tak się stało?
Niewykluczone, że jesteśmy świadkami początku końca współpracy Zacka Snydera z Netflixem. Niedawno informowaliśmy o nowym artystycznym filmie reżysera, który powstanie bez wsparcia platformy streamingowej. Jeff Sneider, wiarygodny scooper branżowy, odsłania kulisy dlaczego tak się stało.
Zack Snyder zaskakuje. Jego nowy film to kino artystyczne!
Wydawało się, że Zack Snyder cieszy się bezwarunkowym wsparciem Netflixa, który wykładał wielkie pieniądze na jego projekty dla tej platformy. Snyder wyprodukował Armię umarłych, serial animowany Zmierzch bogów, a także huczną franczyzę Rebel Moon, która okazała się ogromną i kosztowną klęską. Jakiś czas temu mówiono o thrillerze akcji z policją w roli głównej, który reżyser miałby stworzyć dla Netflixa, ale słuch o tej produkcji zaginął. Według Sneidera stało się tak, ponieważ Netflix odrzucił wymagania reżysera. Życzył on sobie 100 mln dolarów budżetu dla wspomnianego filmu (więcej niż pojedyncze części Rebel Moon), co było wykluczone dla jednego z szefów Netflixa, Dana Lina. Zaufanie całej platformy zdecydowanie zmalało po porażkach finansowych i fatalnych ocenach obu produkcji z serii Rebel Moon. Próbowano negocjacji w celu zmniejszenia budżetu do 75-80 mln dolarów, ale Snyder nie chciał się na to zgodzić.
Niewykluczone, że jest to zatem końcowy etap współpracy pomiędzy znanym reżyserem a platformą streamingową. Przypomnijmy też, że miał on wielkie plany na dalsze rozwijanie uniwersum Rebel Moon - miały pojawić się m.in. gry, komiksy i kolejne odsłony. Jest jednak bardzo możliwe, że już nigdy do tego nie dojdzie, a Netflix zdecyduje się pogrzebać markę i zakończyć współpracę w pełni.
