Pod koniec stycznia 2025 roku zagraniczny portal Deadline informował, że Jake Gyllenhaal ma zagrać główną rolę w nowym filmie M. Night Shyamalana i Nicholasa Sparksa. Projekt został opisany jako romans paranormalny.

Szybko pojawiły się doniesienia od insiderów, że u boku Gyllenhaala zagra Alicia Vikander, znana z Dziewczyny z portretu i Ex Machiny. Według nowej plotki (informację przekazał Jordan Ruimy z World of Reel) to jednak nieaktualne i aktorka zrezygnowała z projektu, a twórcy muszą znaleźć zastępstwo, zanim rozpocznie się produkcja filmu za kilka miesięcy.

M. Night Shyamalan i Nicholas Sparks - kim są?

Ta dwójka to naprawdę nietypowy duet. Nicholas Sparks to znany autor romansów, który ma na koncie takie książki jak Pamiętnik, List w butelce i Ostatnia piosenka. Z kolei twórczość M. Night Shyamalana może budzić mieszane uczucia. Z jednej strony dał nam takie udane filmy jak Szósty zmysł, Split i Unbreakable, a z drugiej – Ostatniego władcę wiatru, uznawanego za jedną z najgorszych adaptacji w historii, z zaledwie 5% pozytywnych opinii w Rotten Tomatoes. Chyba nikt więc nie spodziewał się takiego crossovera.

M. Night Shyamalan i Nicholas Sparks - co wiemy o ich filmie?

Film ma roboczą nazwę Remain. Ma być połączeniem romansu paranormalnego i thrillera. M. Night Shyamalan zajmie się reżyserią, a Nicholas Sparks obejmie rolę producenta wykonawczego. Poza tym pierwszy z nich napisze scenariusz, a drugi książkę, na bazie tej samej historii miłosnej.