Jackie Chan o amerykańskim kinie akcji i przeszłości. Wspomina film z Brucem Lee: "Czy tym razem umrę?"
Jackie Chan uczestniczył w Locarno Film Festival, gdzie opowiedział o swojej przeszłości, podejściu do branżu, amerykańskich filmów akcji i wielu innych sprawach. Podzielił się też zabawną historią z planu zdjęciowego, na którym był też legendarny Bruce Lee.
Jackie Chan przyznał, że w młodości miał problemy ze słuchaniem i odpowiednim wychowaniem. Dopiero zapisanie do szkoły sztuk walki sprawiło, że ten mógł robić to, co kochał - walczyć.
Przyznał, że od początków kariery interesował się również reżyserią i samym procesem powstawania filmów zza kulis. Uczył się tej sztuki, a w przyszłości niejednokrotnie poprawiał reżyserów na planach filmów z jego udziałem. Przyznał też, że nie jest fanem amerykańskich produkcji, w których walka ma znaczny udział.
Dodał, że bardzo cieszył się z roli w Godzinach szczytu, ponieważ pozwalała mu ona na granie z łamliwym amerykańskim akcentem i nie wymagała płynności w posługiwaniu się nim. Przypomniał też sytuację z planu Wejścia smoka z Brucem Lee, gdzie podczas jednego z ujęć ten pierwszy uderzył go kijem z całej siły. Mimo tego Chan dokończył nagrywanie sceny.
