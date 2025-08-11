Reklama
Jackie Chan o amerykańskim kinie akcji i przeszłości. Wspomina film z Brucem Lee: "Czy tym razem umrę?"

Jackie Chan uczestniczył w Locarno Film Festival, gdzie opowiedział o swojej przeszłości, podejściu do branżu, amerykańskich filmów akcji i wielu innych sprawach. Podzielił się też zabawną historią z planu zdjęciowego, na którym był też legendarny Bruce Lee.
Jackie Chan fot. Netflix
Jackie Chan wziął udział w festiwalu filmowym w Szwajcarii, czyli Locarno Film Festival. Tam opowiedział o kulisach swojej kariery, a także zabawnej sytuacji z planu filmu, przy którym pracował też Bruce Lee.

Film Zniknięcia króluje w kinach. Fantastyczna 4 z kolejnym spadkiem, Superman blisko sukcesu

Jackie Chan przyznał, że w młodości miał problemy ze słuchaniem i odpowiednim wychowaniem. Dopiero zapisanie do szkoły sztuk walki sprawiło, że ten mógł robić to, co kochał - walczyć. 

Czy podobało mi się tam? Tak, bardzo. Mogłem kopnąć nauczyciela, uderzyć kogokolwiek - cokolwiek tylko chciałem - zażartował.

Przyznał, że od początków kariery interesował się również reżyserią i samym procesem powstawania filmów zza kulis. Uczył się tej sztuki, a w przyszłości niejednokrotnie poprawiał reżyserów na planach filmów z jego udziałem. Przyznał też, że nie jest fanem amerykańskich produkcji, w których walka ma znaczny udział.

W naszym kraju analizujemy scenariusz w taki sposób, żeby akcja łączyła się ze skryptem - inaczej nie ma to sensu. Widziałem wiele amerykańskich, nawet chińskich filmów, gdzie postaci walczą, a potem... Lecą? Dlaczego? Są superbohaterami? To efekt braku komunikacji między wydziałami produkcyjnymi. Taki typ akcji mnie wkurza. Moje filmy są przynajmniej spójne.

Dodał, że bardzo cieszył się z roli w Godzinach szczytu, ponieważ pozwalała mu ona na granie z łamliwym amerykańskim akcentem i nie wymagała płynności w posługiwaniu się nim. Przypomniał też sytuację z planu Wejścia smoka z Brucem Lee, gdzie podczas jednego z ujęć ten pierwszy uderzył go kijem z całej siły. Mimo tego Chan dokończył nagrywanie sceny.

Nie jestem Supermanem. Bałem się. Przed wykonaniem jakiegokolwiek wyczynu pytałem: "Czy tym razem umrę?"

Filmy Jackiego Chana - ranking

W rankingu nie ma wszystkich filmów, jakie Chan nakręcił. Pod uwagę brane były jedynie te, które mają zebrane ponad 20 recenzji.

Źródło: variety.com

