AliExpress może otworzyć się na sprzedawców z Polski

AliExpress

Polacy pokochali zakupy na AliExpress, a już wkrótce mogą odgrywać jeszcze większą rolę w rozwoju tej platformy na rynku globalnym. Gary Topp, dyrektor operacyjny AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią, w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował bowiem o możliwości udostępnienia serwisu dla polskich sprzedawców.

Jeśli korporacji uda się wprowadzić ten plan w życie, będzie to kolejna kluczowa inwestycja w polski sektor e-commerce ze strony AliExpress. W październiku 2021 roku korporacja otworzyła Panattoni Łódź Park West, pierwsze samodzielne centrum logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej ulokowane w Konstantynowie Łódzkim. Placówka o powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych rozpocznie działalność przed 11 listopada 2021 roku, dzięki czemu jej potencjał zostanie wykorzystany podczas Globalnego Festiwalu Zakupów AliExpress.

Magazyn ma ułatwić sprzedawcom rozsyłanie przesyłek dla klientów z Europy Środkowo-Wschodniej, nic więc dziwnego, że zarząd korporacji na poważnie rozważa otwarcie go dla lokalnych przedsiębiorców. Gary Topp szacuje, że decyzja o nawiązaniu współpracy z polskimi sprzedawcami może zapaść na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy. Jeśli firma da zielone światło na rozszerzenie działalności Panattoni Łódź Park West na nowych partnerów biznesowych, sprzedawcy z Polski otrzymają niezwykle obiecujące narzędzie do dotarcia do klientów z całego świata, w tym m.in. tych z Azji czy Ameryki.

- Polska jest dla nas strategicznym rynkiem w skali globalnej, w który będziemy nadal inwestować długoterminowo. W ostatnich miesiącach obserwujemy stały wzrost liczby odwiedzających, ponieważ przygotowujemy się do 11 listopada i oczekujemy, że tegoroczny 11 listopada będzie największy z wieloma ofertami specjalnymi i treściami w aplikacji i na stronie AliExpress – powiedział Gary Topp.