W lesie dziś nie zaśnie nikt ma następcę? Zwiastun nowego polskiego horroru

Opublikowano oficjalny zwiastun nowego polskiego horroru 13 dni do wakacji. Fabuła opowiada o imprezie dla nastolatków, która zamienia się w krwawy koszmar, gdy jeden z gości przychodzi na zabawę z kuszą zamiast czipsów. Zabójca przejmuje kontrolę nad systemem bezpieczeństwa i zamienia dom we więzienie. A najgorsze jest to, że nie wiadomo, kto z obecnych jest łowcą, a kto zwierzyną.

13 dni do wakacji: zwiastun horroru

Zapowiedź filmu możecie zobaczyć poniżej:

13 dni do wakacji: reżyseria i scenariusz

Za reżyserię odpowiada Bartosz M. Kowalski, który już raz udowodnił, że Polska jest podatnym gruntem pod slashery, tworząc W lesie dziś nie zaśnie nikt. Napisał również scenariusz razem z Mirellą Zaradkiewicz i Thorem Magnussonem.

13 dni do wakacji: obsada

W filmie grają: Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Teodor Koziar, Julia Mika, Nicole Bogdanowicz, Hubert Łapacz, Borys Otawa, Olga Rayska i Bartek Deklewa. Część obsady widać na zdjęciach promocyjnych:

13 dni do wakacji

13 dni do wakacji: premiera

Kiedy premiera horroru? 13 dni do wakacji zadebiutuje w polskich kinach 8 sierpnia 2025 roku. Dystrybucją zajmuje się NEXT FILM.