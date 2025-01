fot. New Line Cinema

Cameron Diaz aktualnie zajmuje się promocją swojego nowego filmu, Znowu w akcji, który jest już dostępny na Netflixie. W wywiadzie dla Access Hollywood aktorka została zapytana o potencjalny powrót do komedii superbohaterskiej z 1994 roku, Maska. Wówczas towarzyszyła na ekranie Jimowi Carreyowi. Czy chciałaby to powtórzyć?

- Jeśli Jim się zgodzi, to znaczy, ja od pierwszego dnia wspinam się na jego plecach (śmiech).

Jeszcze w 2024 roku o powrót do Maski został zapytany Jim Carrey. Aktor odpowiedział, że wszystko zależałoby od dobrego pomysłu. Mimo wcześniejszych deklaracji o przejściu na emeryturę, przyznał, że jeżeli w grę wejdzie świetny koncept albo możliwość współpracy z osobami, które lubi, z chęcią zmieni zdanie.

Maska - fabuła, gdzie obejrzeć?

Ipkiss (Carrey) to dobry człowiek i uczciwy pracownik banku. Po pracy zawsze wraca do domu, w którym czeka na niego jedyny przyjaciel, pies Milo. Pewnego dnia kolega z banku namawia Ipkissa na wypad do nocnego klubu, Coco Bongo. Ich rozmowę przerywa pojawienie się pięknej klientki Tiny (Cameron Diaz), która rzekomo chce otworzyć rachunek bankowy, a tak naprawdę przeprowadza rozeznanie dla narzeczonego, gangstera Doriana (Peter Green). Wieczorem Ipkiss idzie do Coco Bongo, ale ochroniarze nie wpuszczają go do środka. Na drzwiach widzi wielki plakat Tiny, gwiazdy klubu. Wracając do domu drogą wzdłuż rzeki, zauważa unoszące się na wodzie ciało. Skacze, aby ratować topielca, tymczasem ciało znika, a na powierzchni pozostaje jedynie maska. W domu przymierza ją i w mgnieniu oka zmienia się nie do poznania. Jest silny, piękny, wysportowany i elegancki. Staje się naprawdę "kimś". Jeszcze tej nocy Ipkiss vel Maska wyrusza "w miasto", by wypróbować swoje nowe możliwości. Po szalonej nocy budzi go policja, poszukująca kogoś w masce, kto minionej nocy zrobił w mieście dużo zamieszania. Ipkiss usiłuje pozbyć się maski, niestety bezskutecznie. W końcu decyduje się nałożyć ją jeszcze raz...

Maska - film dostępny w ofercie abonamentowej Netflixa. Można go również wypożyczyć na Prime Video, Playerze oraz Canal+.

