Alita: Battle Angel 2 - powstaną kolejne części ? James Cameron wydaje się potwierdzać

fot. Materiały Prasowe

Fani filmu Alita: Battle Angel od kilku lat pragną kolejnych części, a hashtagi #AlitaArmy czy #AlitaSequel przewijają się przez media społecznościowe. Co więcej, podczas gali rozdania Oscarów widziano lecący nad Hollywood samolot z transparentem nawołującym do kręcenia sequeli Ality. Teraz prace nad nimi wydają się pewne.

W wywiadzie dla Forbesa producent Ality, James Cameron, odpowiedział, co skłoniło go do decyzji o sprzedaniu jego posiadłości wartej 33 miliony dolarów.

Nad nowymi filmami Alita: Battle Angel będę pracował w Austin, więc po prostu nie miało to już dla mnie sensu - uzasadniał Cameron.

Oryginalny film z 2019 roku nie odniósł wielkiego sukcesu kasowego, ale od jakiegoś czasu krążyły pogłoski o drugim i trzecim filmie. Reżyser pierwszej części, Robert Rodriguez, przyznał, że w maju rozmawiano na temat kontynuacji, a niedawny komentarz Camerona upewnia w tym, że filmy mogą być w fazie rozwoju.

Kontynuacje Ality - co na to członkowie ekipy?

Poparcie wobec kontynuowania serii wyrazili również inni członkowie ekipy filmowej i obsady.

Producent Jon Landau wyjaśniał, jaki wpływ na sequele filmu Alita: Battle Angel będzie miało doświadczenie pracy nad filmem Avatar: Istota wody.

Christopher Waltz, wyraził swoje zainteresowanie powrotem do Ality, jak również aktorka Rose Salazar była częścią rozmów na temat kontynuacji.