Nowe informacje o Supermanie. Jaka będzie motywacja Lexa Luthora?

Reżyser Supermana i obecny współszef DC Studios pojawił się we wtorek na CinemaCon w Las Vegas wraz z obsadą, w tym Davidem Corenswetem jako Człowiekiem ze Stali, Rachel Brosnahan grającą nieustraszoną reporterkę Lois Lane oraz Nicholasem Houltsem w roli złowrogiego miliardera Lexa Luthora.

W ramach wywiadu dla Entertainment Weekly reżyser obficie wypowiedział się na temat nadchodzącej produkcji. Przede wszystkim wskazał na to, że film będzie bardzo mocno inspirowany komiksem All-Star Superman. Choć o tym wiadomo od dawna, Gunn w szczególności podkreślił, że dzieło Granta Morrisona ma mocny wpływ na główny konflikt rozgrywający się pomiędzy Supermanem i jego przeciwnikiem, Lexem Luthorem. Egocentryczny multimiliarder ma w trakcie fabuły czuć olbrzymią urazę wobec Człowieka ze Stali, za poklask, który przybysz z kosmosu generuje. Te emocje, buzujące w Luthorze, sprawią, że ten stanie naprzeciw bohatera w pelerynie.

David Corenswet, aktor grający Supermana, opowiedział o swojej perspektywie na to, jaki jest Lex Luthor:

Lex jest w pewnym sensie połączeniem Supermana i Lois. Ma inteligencję, dalekowzroczność i sceptycyzm Lois, co pozwala mu osiągać niesamowite sukcesy, kontrolować narrację, rząd i wszystko, nad czym ma władzę. Ale jednocześnie ma pasję Supermana do świata, do bycia symbolem czegoś większego, do stania za jakąś ideą i bycia publiczną twarzą tej idei. Może jego upadek polega na tym, że Lex podjął decyzję, co jest słuszne i które z tych dwóch podejść powinno zwyciężyć, podczas gdy Superman i Lois ciągle się ścierają, próbując dojść do tego razem.

Oprócz dyskusji na temat fabuły filmu, Gunn powiedział, że bardzo zależy mu na tym, aby każdy film DCU miał swoją własną tożsamość. Stwierdził, że przy oglądaniu Supermana każdy będzie w stanie powiedzieć: "To jest film Jamesa Gunna". Szef DC Studios ma ogromną nadzieję że przyszłe projekty też będą rozpoznawalne dzięki swoim twórcom

Superman - opis zwiastuna z CinemaConu

W ramach tego wywiadu pokazano także nowy zwiastun z dodatkowymi elementami. Nagranie rozpoczyna się podobnie jak już opublikowany zwiastun – widzimy rannego Supermana, który rozbija się w lodowej tundrze i wzywa na pomoc Krypto. Superpies wlecze bohatera do jego Fortecy Samotności, gdzie robotyczni opiekunowie zaczynają go leczyć dzięki mocy słońca. Następnie ukazuje się montaż scen: Superman ratuje ludzi, walczy z kaijū i lata z Lois. Klip kończy się wzruszającą sceną, w której Krypto płacze, gdy Superman odchodzi od niego, rozczarowany tym, że pies zdemolował jego siedzibę – co wywołało westchnienia wśród publiczności.