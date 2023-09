All of Us Strangers – zwiastun gejowskiego romansu. Mamy intymność, pożądanie i… duchy?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

All of Us Strangers to nowość od reżysera Andrew Haigha, stanowiąca adaptację japońskiej powieści psychologicznej Strangers Taichi Yamady z 1987 roku. Zobaczcie zwiastun poniżej.

W pełnych bliskości scenach zobaczymy Paula Mescala i Andrew Scotta. Aktorzy wcielają się w role sąsiadów, między którymi zrodziło się wyjątkowe uczucie. Gdy ich związek nabiera kolorów, jeden z bohaterów powraca do domu ze swojego dzieciństwa. Odkrywa wówczas nieprawdopodobny fakt: jego zmarli trzy dekady temu rodzice (grani przez Claire Foy i Jamiego Bella) pozornie żyją.

All of Us Strangers – zwiastun gejowskiego romansu

Reżyser wyjaśnia intymne sceny

Nowa produkcja oprócz osobliwej podróży w przeszłość, skupia uwagę na rodzącej się relacji. Haigh przyznał, że zależało mu na wprowadzeniu do filmu realistycznego obrazu intymności.

Tutaj naprawdę chciałem poczuć subiektywną naturę uprawiania seksu i tego, jakie to uczucie. Zdenerwowanie, podniecenie i fizyczne doznania związane z byciem dotykanym przez kogoś innego i co to z tobą robi.

All of Us Strangers – film najpierw zadebiutuje na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku, a 22 grudnia trafi do kin.