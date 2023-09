Old Dads – zwiastun komedii Netflixa. Ojcowie w starciu z regułami nowych czasów

fot. Netflix

Gigant streamingowy udostępnił w sieci oficjalny zwiastun pierwszego filmu Billa Burra. Nachodząca komedia przedstawi losy trzech mężczyzn, najlepszych przyjaciół (Burr, Bobby Cannavale i Bokeem Woodbine), którzy zostając ojcami w późnym wieku, muszą mierzyć się ze światem odbiegającym od tego, w którym dorastali. To niesie ze sobą szereg komicznych zwrotów akcji, jakie ujrzymy w produkcji. W obsadzie znaleźli się także: Katie Aselton, Jackie Tohn, Reign Edwards i Rachael Harris.

Rzućcie okiem na pełen humoru zwiastun.

Bill Burr o filmie

Artysta jakiś czas temu wypowiedział się na temat jego reżyserskiego debiutu. Okazuje się, że fabuła nie jest czystą fikcją i ma wiele wspólnego z rzeczywistymi wydarzeniami.

Jestem bardzo podekscytowany rozpoczęciem zdjęć do Old Dads. Ta komedia oparta jest na moim i mojego współscenarzysty, Bena Tishlera, życiu. Miramax był niesamowity we współpracy i myślę, że ludzie naprawdę polubią ten film.

Old Dads – premiera nowej komedii została zaplanowana na 20 października 2023.